Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti - Son Dakika
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Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

09.11.2024 15:24
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3'üncü gününde tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savcı, 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Öte yandan; duruşmada tanık olarak dinlenen Cahit Kaya, Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında araba satışıyla ilgili sorun olduğunu ileri sürerek "Araba Nevzat'ındı. Arif bu arabayı almıştı. İkisini de dinledik. 'Nevzat araba senindir.' dedik. '30 bin Arif, 50 bin de Nevzat ödeyecek.' dedim. Nevzat önce 'Ben ödemiyorum.' dedi. 'Haksızsın, sen ödeyeceksin.' dedim. Nevzat sonra ödemeyi kabul etti." dedi.

"ENES'İN HAL VE HAREKETLERİNDE BİR DEĞİŞİKLİK VAR MIYDI?"

Duruşmada, tanık Muhammet Yağmur da "Arabayı yıkıyordum, Enes yanıma geldik, sohbet ettik. Ardından Muhammet Kaya da geldi sonra Enes'i camiye bıraktım, eve gittim. Saati hatırlamıyorum ama 17.00 gibiydi." şeklinde beyanda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsil eden avukatın, "Enes ile görüştüğünüzde Enes'in hal ve hareketlerinde bir değişiklik var mıydı?" sorusu üzerine Yağmur, "Hayır, her zamanki gibiydi." dedi.

KÜÇÜK KARDEŞİN İFADESİ SALONDA DİNLETİLDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenmesi istenen M.T.K'nin 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle şimdilik dinlenilmesinden vazgeçildi. Ardından, duruşmada dün tanık olarak Adli Gözlem Odası'nda dinlenilmek istenen ve ağladığı için ifadesine başvurulamayan Narin'in kardeşi E.G'nin daha sonra kameraya alınan ifadesi salonda dinletildi.

ASKERİ BÖLGEYE AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme başkanı, duruşma öncesi Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını ve mahkemeye sunulduğunu belirterek, hazır edilmesinin ardından görüntüleri kendisinin de ilk defa burada izleyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti - Son Dakika

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