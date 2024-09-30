Narin\'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturmasında, klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin'in, 5 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından 8 Eylül günü sabah saat 06.00'da ilgili koordinatlara gelindiğinde derenin toprak ile birleştiği kısmında bulunduğu belirtildi. Bir kaya parçası altına sıkıştırılmış ve üzeri 3 adet taş ile kapatılmış çuval içinde bulunan Narin'in cesedinin içinde bulunduğu çuval ile birlikte kıyıya çıkarıldıktan sonra savcıya haber verildiği kaydedildi.

91 ÖRNEK ALINDIKTAN SONRA KLASİK OTOPSİ YAPILDI

Savcıdan alınan talimatla yırtılarak açılan çuvalda Narin'in kaybolduğu gün ayağındaki 2 terliği, beslenme çantası, Elifbası da çıktı. Delil kaybını önlemek amacıyla daha nitelikli inceleme yapılması için ceset ve içinde bulunduğu çuvalın formu bozulmadan ceset torbasıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Cesedin üzerinin kapatıldığı 3 büyük kaya parçası da ATK'ya getirildi. Ceset çuvaldan çıkarılmadan önce skopi işlemi yapıldı. Moleküler ve genetik incelemeye tabi tutulan cesette biyolojik bulgu ve sürüntü örnekleri alındı. İstismar dahil her türlü suçu açığa çıkaracak şekilde 91 örnek alındıktan sonra klasik otopsi yapıldı.

NUMUNELER TETKİK EDİLDİ FARKLI KİŞİYE AİT DNA YOK

Cesetten toksikolojik inceleme için çuval içinden elde edilen 1 kap toprak, 1 kap saç, 1 tüp mesane yıkama sıvısı, 1'er kap kas, mide içeriği ile karaciğer, böbrek örnekleri alındı. Entomolojik inceleme için ceset üzerinden ölü larva, canlı larva ve pupa alındı. Histopatolojik inceleme için beyin, akciğer, cilt altı doku örnekleri alındı. Cesetten biyolojik inceleme için başucundaki çantasından alınan sürüntü, terlik, tişört, atlet, çanta fermuarı, çanta iç kısmı, şort arka kısım sürüntüsü, etek, kırmızı yazma, kırmızı plastik toka, pembe düğme;, pempe çanta, Elifbası, ayak ucundaki çanta ipi sürüntüsü, çuvala bağlı pembe çanta ipi sürüntüsü, külot ön kısım iç sürüntüsü, sağ ve sol kasık sürüntüsü, ağız içi, yüz ve göğüs, iç ve dış genital bölge sürüntüleri, el ve tırnak sürüntüleri, çuval dışına düşmüş 2 diş ile 1 adet ayak tırnağından da numuneler alındı. Tüm bu örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 91 numune ayrı ayrı tetkik edildi, ancak farklı kişilere ait herhangi bir DNA bulgusuna rastlanılmadığı mütalaa edildi.

CEBİNDEKİ KALEM PİL DE NUMUNE ARANDI SONUÇ ÇIKMADI

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çuvaldan Narin'in kimlik kartının da çıkmış olması. 8 yaşındaki küçük bir çocuğun köyde yaşamış olmasına rağmen hiçbir delil bırakmamak adına kimliği bile çuvala konulması cinayetin nasıl profesyonelce işlendiğini gözler önüne serdi. Şortunun sol cebinden çıkan 1 adet kalem pil üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine dair örnekler alındı, ancak bununla ilgili de bir tespit yapılamadığı belirlendi. Narin'e ait atlet ve şort üzerinden alınan kıl örneğinin de belirgin kök ve kök kılıfı içermediğinden DNA analiz çalışmalarına alınmadığı kaydedildi. Şort üzerinde tespit edilen 1 lekenin de DNA analiz çalışmalarına uygun olmadığı için alınmadığı ifade edildi.

ANNE VE AĞABEYİNE AİT PROFİL YOK

İstanbul ATK'ya gönderilen 91 numune arasında Nevzat Bahtiyar'dan alınan ağız içi sürüntü ve FTA üzeri kan leke örneklerinden otozomal STR DNA profili tespit edildi. Yine ceset üzerindeki bulgularda anne Yüksel ile ağabey Enes'ten alınan DNA profili ile eşleşme olmadığı bildirildi. Narin'e ait şort, çanta ve saç sürüntü örneğinin de DNA miktarının azlığı ve eşleşmeye müsait DNA profili tespit edilemediği bildirildi.

KAYA PARÇALARI DA İNCELENDİ ANCAK SONUÇ ÇIKMADI

Narin'in cesedinin bulunduğu dere yatağında çuvalın üzerinin kapatıldığı 3 büyük kaya parçasında da kan, kıl, tükürük, salya, tırnak, parmak izi genotip uyumlu DNA profili olabileceği değerlendirilerek örnekler alındı. ATK'ya getirilen taşlar üzerinde 2 saat süren bir inceleme yapıldı. BN 10, BN 10A, BN 10B diye adlandırılan 3 kaya parçası ile olay yerinde bulunan Narin'e ait tırnaklardan alınan sürüntü örneklerinde de farklı DNA profiline rastlanılmadığı tespit edildi. Cinayetin faillerinin kim ya da kimler olduğuna dair alınan 91 numuneden herhangi bir delil elde edilemezken, küçük kızın sadece kesin ölüm nedeni belirlenmiş oldu.

Sözcü gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre boyun bölgesindeki troid kıkırdaklarda ileri derecede kırıklar oluşması boynunun tutulup ağzının ve burnunun el müdahalesiyle kapatıldıktan sonra nefes borusunun oksijensiz kalması sonucu öldüğü mütalaa edildi. Şimdi faillere dair somut delil elde edilmesi için gözler TÜBİKAK'a gönderilen görüntü çözümleriyle ilgili rapor ile Van Jandarma Bölge Kriminal Laboratuarı'na gönderilen örneklerden çıkacak rapora çevrildi.