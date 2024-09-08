Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi yasa boğarken arama çalışmalarını takip etmek için 19 gündür olay yerinde olan kadın muhabir yayın sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kendi kızından haber alamadığı en kısa süre içinde bile tedirginlik yaşadığını belirten genç kadın "Narin çok küçük bir çocuk. Sesini duyurmak istedi mi, istemedi mi bunları bilmiyorum. Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim, bunu da ümit ediyordum ama olmadı" dedi.

08.09.2024 13:04
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması Türkiye'yi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.

19 GÜN SONRA KAHREDEN HABER

Günlerdir umutla küçük Narin'in bulunmasını bekleyen milyonlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği acı haberle üzüntüye boğuldu.

Bakan Yerlikaya "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Narin'den 19 gün sonra gelen kahreden haber canlı yayın sırasında da dikkat çeken anların yaşanmasına neden oldu. Narin için 19 gündür olay yerinde olan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, cansız bedenin bulunduğu gelişmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"GÜZEL HABERLER VERMEK İSTİYORDUM AMA..."

Kendi kızından haber alamadığı en kısa süre içinde bile tedirginlik yaşadığı üzerinden örnek veren muhabir "Narin çok küçük bir çocuk. Sesini duyurmak istedi mi, istemedi mi bunları bilmiyorum. Ben buradan insanlara güzel haberler vermek isterdim, bunu da ümit ediyordum ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Narin\'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı

Türkiye, Güncel, Çocuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: Narih şehittir katilleri idam edilmelidir bu saatten sonra kimsenin göz yaşına bakılmamalıdır 112 5 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Fuzulinin sözü geldi aklıma; “Anlatsam faydası yok, sussam gönül razı değil” 104 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Kısasa kısas idam. kulun koydugu kanunlarla bu kadar olur onunu alamazsiniz bu olayların ,allahin kanunları adaleti sasmaz 51 2 Yanıtla
  • Çelikk: Sadece Sen Ağlamıyorsun Tüm Türkiye Ağlıyor 39 3 Yanıtla
  • Ankara null: numara hep 4 36 Yanıtla
  • Ali Akkaya: Soruşturma durumu için söylüye (mem)diyor muhabir (bunlar) dedi çoğul kullandı demeki işin içinde 1 kişi yok. 10 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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