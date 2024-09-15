Narin\'in annesi Yüksel Güran\'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Tahsin Derin:

Türkiye de tıp nekadar geride olduğunu bir daha gördük otopsi sonuçların sadece İstanbul damı onaylanıyor çok yazık nekadar ülke olarak gerideyiz gerçekler ortada sonuçlar aylarca alıyor. Çünkü eyi biliyorum bir dyna testi için de biz 2022 de dava açtık uzattıkça mahkeme uzatıyor kaç sefer duruşma yapıldı dyna testide ortada dava devletin cebine para fazla girsin değin mahkeme bir sonrakı duruşmaya atıyor özelikle. Cok yazık bu ülke nezaman doğru yolu bulacak. Şuana kadar 8 duruşma oldu halen bir net netice veremiyorlar bu kadar zormu