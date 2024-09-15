Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Narin\'in annesi Yüksel Güran\'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklanan anne Yüksel Güran'ın adliyede ifade verirken çekilmiş kelepçeli fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan Yüksel Güran'ın ifadesinde komşuları olan Nevzat Bahtiyar'ın olaydan 1-2 gün önce Narin'e bir keresinde 20 TL, bir keresinde ise 40 TL para verdiğini söyledi.

15.09.2024 12:31
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde 11 kişinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli 12 Eylül sabahı Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılık sorgusu tamamlanan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bu şüpheliler arasında anne Yüksel Güran da bulunuyordu.

ADLİYEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Oğlu Enes Güran ile birlikte "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan cezaevine yollanan anne Yüksek Güran ile ilgili dikkat çeken bir fotoğraf elde edildi.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı

ELLERİNDEKİ KELEPÇE DİKKAT ÇEKTİ

Ekol TV, Narin'in annesinin adliyedeki ifadesi sırasında çekilen fotoğraflarına ulaştı. Servis edilen görüntülerde anne Güran'ın ellerinin kelepçeli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

"OLAYDAN 1-2 GÜN ÖNCE NARİN'E PARA VERDİ"

Öte yandan Yüksel Güran'ın ifadesinde, komşuları olan aynı zamanda Narin'in cansız bedenini dere kenarına götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kızına olaydan 1-2 gün önce bir keresinde 20 TL, bir keresinde ise 40 TL para verdiğini söylediği öğrenildi.

Narin Güran, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ƒ????? ????¸: bi olayı çözemediniz 137 11 Yanıtla
  • anıl bey: foto vahiyle geliyor 114 10 Yanıtla
  • Ali Tufan: Keşke idam gelse. Evet insanları daha ahlaklı etmez ama en azından daha adaletli olur. 98 5 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Annenin bu olayda kızına kıyılmasını kabul edeceğini asla inanmıyorum. Saçma sapan bir soruşturma oldu. Anne sonuçta biricik kızına asla kabul edemez 11 46 Yanıtla
  • ünal yalçın: Bu mu kelepçeli foto. 45 3 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: koca devlet hala çôzemedi çok acayip 32 8 Yanıtla
  • ahmet taştan: Çember daralıyo düğünde amcayı çeken kim bahtiyar amcanın kardeşi gibi (yenge bunu söylüyo) yenge kocasından şüphelendiğini soyluyo amca hayat kadınlarıyla görüşüyo yenge intikam almak için bahtiyarla kocasını aldatiyo amcasının evine gidiyo narin yengesiyle bahtiyarı bir görüyo bahtiyar narini öldürüp amcanın üstüne atıyo köyde herkes akraba evlere rahatlikla girip çıkabiliyo aldatma işi kaçınılmaz son 27 10 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım: fotoyu kara kalemle cizseydiniz bari 26 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: hani fotoğraf 15 2 Yanıtla
  • Tahsin Derin: Türkiye de tıp nekadar geride olduğunu bir daha gördük otopsi sonuçların sadece İstanbul damı onaylanıyor çok yazık nekadar ülke olarak gerideyiz gerçekler ortada sonuçlar aylarca alıyor. Çünkü eyi biliyorum bir dyna testi için de biz 2022 de dava açtık uzattıkça mahkeme uzatıyor kaç sefer duruşma yapıldı dyna testide ortada dava devletin cebine para fazla girsin değin mahkeme bir sonrakı duruşmaya atıyor özelikle. Cok yazık bu ülke nezaman doğru yolu bulacak. Şuana kadar 8 duruşma oldu halen bir net netice veremiyorlar bu kadar zormu 4 5 Yanıtla
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