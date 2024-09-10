Narin\'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

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"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, bakın bu kez nasıl yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuval içerisinde derede bulunmuştu.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Cansız bedenin bulunmasının ardından ise Narin'in anne babası dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

DNA TESTİ YAPILDI

Öte yandan Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğüyle de ilgili çeşitli iddialar mevcut. Bunlardan birisi de Narin'in annesiyle tutuklanan amcası arasında bir ilişkinin yaşanmış olabileceği ve küçük kızın bu duruma şahit olmuş olabileceği yönündeydi. Soruşturma sürerken Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasına yapılan DNA testi sonucu belli oldu.

NARİN'İN BABASI KİM?

Gazeteci Emrullah Erdinç'in edindiği bilgiye göre Narin'in amcası olan Salim Güran'ın çocuğu olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan test sonucunda, Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı. Amca Salim Güran'ın kızı olduğu yönündeki iddialar da böylece çürümüş oldu.