Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası - Son Dakika
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Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

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Diyarbakır'dan kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın amcası Salim Güran soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 8 yaşındaki Narin'in amca Salim Güran'ın kızı olduğu iddiaları mahkeme ve soruşturma süreçlerinde gündeme gelirken merakla beklenen DNA testinin sonuçlarının çıktığı öne sürüldü. Buna göre Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı.

10.09.2024 14:33
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuval içerisinde derede bulunmuştu.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Cansız bedenin bulunmasının ardından ise Narin'in anne babası dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

CESEDİ YOK ETMESİ İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETMİŞ

Gözaltına alınan şahıslardan birisi, muhtar Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini kendisine verdiğini ve dereye atmasını istediğini itiraf etti. İtirafçı olan zanlı, 200 bin lira para teklif edildiğini ve cansız bedeni bir çuvala koyduktan sonra dereye atıp üzerine taş koyduğunu söyledi.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

DNA TESTİ YAPILDI

Öte yandan Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğüyle de ilgili çeşitli iddialar mevcut. Bunlardan birisi de Narin'in annesiyle tutuklanan amcası arasında bir ilişkinin yaşanmış olabileceği ve küçük kızın bu duruma şahit olmuş olabileceği yönündeydi. Soruşturma sürerken Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasına yapılan DNA testi sonucu belli oldu.

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

NARİN'İN BABASI KİM?

Gazeteci Emrullah Erdinç'in edindiği bilgiye göre Narin'in amcası olan Salim Güran'ın çocuğu olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan test sonucunda, Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı. Amca Salim Güran'ın kızı olduğu yönündeki iddialar da böylece çürümüş oldu.

Narin\'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: kesin kanitlanmayan suçlar için bir şey söylemek istemen bekle gör daha iyi olur 38 5 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bu saatten sonra kimsenin kimseye güveni kalmamıştır. Polatlar çıktıktan sonra adalete de güven sıfıra inmiştir. 40 yılla yargılanana kılıf bulunup 10 ayda serbet kaldıysa bunlara da bir kılıf uyduruluyor demektir. Adalet zengine fakire göre olmamalı eşit olmalı. Bu aile varlıklı zengin ve hükümetle yakın ilişkileri olmasaydı cinayet 24 saate çözülmüş olacaktı. 18 4 Yanıtla

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