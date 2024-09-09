Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı! - Son Dakika
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Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Anne, amca, ağabey ve çok sayıda akrabanın hala gözaltında olduğu öğrenildi.

09.09.2024 23:57  Güncelleme: 00:29
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın gözaltına alınan babası Arif Güran serbest bırakıldı. Baba serbest bırakılması ancak anne, amca, ağabey ve çok sayıda akrabanın gözaltı sürelerinin devam etmesi dikkat çekti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Türkiye, günlerdir Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursu çıkışı kaybolan 8 yaşındaki Narin, arama çalışmalarının 19. gününde daha önce defalarca kez kontrol edilen Eğertutmaz Deresi'nin yatağında çuvala konmuş halde bulundu.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

GÖZALTINDAKİ BABA SERBEST BIRAKILDI

Minik Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından 25 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında Narin'in annesi, babası, amcası, ağabeyi ve çok sayıda akrabası bulunuyordu. Narin'in babasının serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer isimler hala gözaltında. Öte yandan aile bireylerine, bugün son yolculuğuna uğurlanan Narin'in cenaze törenine katılması için izin verilmemişti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

İTİRAFÇI HER ŞEYİ TEK TEK ANLATTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran bugün köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyeleri dahil 25 kişi gözaltına alınırken, gizli tanıktan tutuklu amca Salim Güran'la ilgili peş peşe itiraflar geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan zanlı sorgusunda "Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Gizli tanık ayrıca amcanın kendisine cenazeyi ortadan kaldırması için 200 bin TL teklif ettiğini de söyledi. Cesedi ortadan kaldırdıktan sonra eve gidip namaz kıldığını, ardından arama çalışmalarına katıldığını söyleyen gizli tanık, Salim Güran'ın göstermeli olarak arama çalışmalarında yer aldığını itiraf etti.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Zubeyde Kamalak: Polatlar gibi biraz konuşulur sonra herkes serbest gündem başka birşeyle değiştirilir 93 6 Yanıtla
  • Sinan Özufacık: Olan bu adama oldu 83 1 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen: Anne tutuklanır 66 3 Yanıtla
  • Zeki Karaca: Sonrada gittim namaz kıldım diyor birde,kıldığın namaz garim olsun sana 27 0 Yanıtla
  • Fatih Seval: Yanlış haber daha gözaltındaymış oyle kolay degil salmaları capraz sorgudaymış daha 8 9 Yanıtla
  • Hakikat: Dogu kulturune sahip vatandaslarimiz mahallede cocuk cocuga oyun oynarken kavga ettiklerinde dahi buyukler karisir aileler arasi kavgalar baslar; hatta yaralanmalar neticesinde kimileri adliyelik kimileri hastanelik olur.Narin kizimizin olayinda cok daha bambaska bir trajedi ile karsilastik.Muhtar olan amcasi tarafindan olume surukleniyor.Narin 'in kayip ihbarinda muhtar amcasini degil;cocugun anne babasini goruyoruz.Muhtarin kendi cocugunun degil;kardesinin kizinin olusu bulunuyor.Asiret kulturu sadece Urfa'da mi var.?Diyarbakir'da asiretlik yok mu?Asiret olmadan birileri dogu kültüründe muhtar secilebilir mi?Narin kizimizin sucu ne idi ki;olduruldu.8 yadindaki bir cocugun daha melekler tarafindan amel defteri bile acilmamisken; bu cocuk ne gibi bir gunaha karsismis olabilir! 2 1 Yanıtla

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