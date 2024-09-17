Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış - Son Dakika
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Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürerken Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'den kan donduran bir açıklama geldi. Otopsi sırasında Narin'in diş örneğinin alınamadığını belirten Eren, "Dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu" ifadelerini kullandı.

17.09.2024 07:58
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21 Ağustos'ta en son 15.15'te güvenlik kamerasına yansıyan, 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran (8) cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken gazeteci Emrullah Erdinç korkunç bir detayı kamuoyuyla paylaştı.

"NARİN'İN DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞTÜ, DEFORME OLMUŞTU"

Erdinç "Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştüm ve maalesef çok üzücü bir bilgi verdi: 'Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu.' Ah be Narin'im, sana bunu yapanlar gün yüzü görmesin" ifadelerini kullandı.

Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

OTOPSİ RAPORU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAMAMLANACAK

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

ANNE YÜKSEL GÜRAN'IN DİŞ MODELİ ALINMIŞTI

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'de gözaltına alınan 22 şüpheliden tutuklanan annesi Yüksel Güran, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirilmişti. Güran'ın ağız ve diş modeli alınmıştı.

Anne yüksel Güran'dan alınan ve daha önce de Narin'den alınan ağız ve diş modelleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

Narin\'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Narin Güran, Nahit Eren, Diyarbakır, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar:
    Biz yemedik yiyenlere afiyet olsun 48 13 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Baro baskanısın idam de o zaman ah be değil.korkmayın bu kadar ab den 11 0 Yanıtla
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