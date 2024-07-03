Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum - Son Dakika
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Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon oy fark attığı Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Ne diyeceği merak konusu olan İmamoğlu, "Yerel seçimde İstanbul'da yarıştığımız Sayın Murat Kurum'a, yeniden atandığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

03.07.2024 08:07  Güncelleme: 08:20
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31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da birbirine rakip olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 1 milyon oy fark atmayı başardığı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı.

YAPACAĞI YORUM MERAK KONUSUYDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aylar sonra yeniden bakanlığa geri dönen Murat Kurum içinse Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı yorum merakla bekleniyordu.

"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

Dün akşam saatlerinde X sosyal medya platformundaki hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu"Yerel seçimde İstanbul'da yarıştığımız Sayın Murat Kurum'a, yeniden atandığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu\'ndan Kurum\'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

İklim Değişikliği, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum - Son Dakika
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