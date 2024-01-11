Her geçen gün tartışmalara neden olan TikTok yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Bir kadın açtığı canlı yayında göğüslerini göstererek twerk yaptı.
Son günlerde tartışmaların odağı haline gelen TikTok, bir çiftin yatak yayını ve "Laz kızı" lakaplı kadının göğüs dekoltesini göstererek para toplamasının ardından yeni bir rezaletle gündemde. Platformda canlı yayın açan kadın önce bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdi. Ardından ise twerk yaparak dans etmeye başladı.
Söz konusu görüntüler tepki çekerken sosyal medya kullancıları, "Artık bu işin çivisi çıktı", "Ne yapacaklarını şaşırdılar" gibi yorumlarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı - Son Dakika