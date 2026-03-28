Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

28.03.2026 17:11
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine saldırı düzenlendi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdiği öğrenildi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, saldırıların bölge geneline yayılmasıyla ilgili endişe gittikçe artıyor. Son olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evi, dronların hedefi oldu.

Neçirvan Barzani'nin evine gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgede patlama sesleri duyulduğu ve IKBY tarafından teyakkuza geçildiği belirtildi.

SUDANİ'DEN BARZANİ'YE TELEFON

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den saldıraya ilişkin kınama geldi. Neçirvan Barzani'ni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Sudani, olayı araştırmak üzere ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını verdi. Irak Başbakanı, "Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak'ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

IRAK HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

Öte yandan; ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi.

Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    israelin işi bu 10 1 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Abd ile ortak hareket etmemeleri için bir uyarıydı.... Reisin haberi altına neden yorumu kapatıyorsunuz 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
