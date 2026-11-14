Necran'da erken uyarı alarmı sonrası Suudi Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini duyurdu

Necran'da erken uyarı alarmı sonrası Suudi Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen sınırındaki Necran'da erken uyarı sistemi tehlike alarmı verdi; Suudi Sivil Savunma Müdürlüğü halkı sakin olmaya, resmi talimatlara uymaya ve pencerelerden uzak güvenli odaya geçmeye çağırdı. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği duyuruldu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ülkenin güneyinde Yemen sınırındaki Necran kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.
Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.
Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasında siper almaları gerektiği belirtildi.
Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.
Halktan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.
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