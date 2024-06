Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri, Günlük 800 Öğrencinin Yemeğini Yapıyor

Güncel

Yalova'da 450 kız öğrencisi olan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören 90 öğrencisinin yaptığı yemeklerle günlük 800 minik öğrencinin karnını doyuruyor.

Yaklaşık 7 ay önce öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak, bunu yaparken okulların yemek ihtiyacını karşılamak ve döner sermaye sayesinde okula para kazandırmak için çalışma başlatan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uygulama mutfağını ailelerinden aldıkları izinle öğrencilere açtı.

Uygulama mutfağında dönüşümlü olarak öğretmenleri nezaretinde yemek hazırlamaya başlayan öğrenciler, günlük 11 okuldaki 800 öğrenciye yemek çıkarıyor.

Bu şekilde kentteki yemek ihtiyacının giderilmesine önemli katkı sunmaya başlayan okul idaresi, 3 milyon liranın üzerindeki döner sermaye geliriyle hem okulun ihtiyaçlarını gideriyor hem de öğrencilere haftalık veriyor.

Okul Müdürü Fatih Olğun, AA muhabirine, 2023 yılı Eylül ayında yemek üretimine başladıklarını, bu proje ile öğrencilerin üretime katılmasını ve ileride iş hayatına atıldıklarında mesleği en ince ayrıntılarına kadar bilmelerini hedeflediklerini söyledi.

Her geçen gün üretimlerinin arttığını belirten Olğun, "Her ay yaklaşık 500-600 bin liralık faturalandırma yapıyoruz. Bu da yıl içerisinde 3 milyon liranın üzerinde bir kazanç anlamına gelir sağladık. Devletimize aktarılacak olan tüm paylar ayrıldıktan sonra kalan paranın yüzde 30'luk kısmını öğrencilerimize veriyoruz. Biz bu oranı elimizden geldiğince yüzde 40'lara çekmeye çalışıyoruz. Biz her ay yaklaşık 300 bin lirayı öğrencilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." diye konuştu.

Okulun mevcut 5 alanından çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıfı ile yiyecek ve içecek alanına ait uygulama mutfağında döner sermaye faaliyetinin yürütüldüğüne dikkati çeken Olğun, şöyle konuştu:

"Bunlardan ikisinde döner sermaye faaliyetlerimiz yer alıyor. Çocuk gelişimi alanıyla birlikte 4,5 milyon lira gibi bir ciroya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bunun önemli bir kısmını yiyecek içecek alanımız oluşturuyor. Bu da 3 milyon lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Uygulama ana sınıfımız ve yiyecek içecek bölümümüzün uygulama ana mutfağımız var. Burada döner sermaye ile birlikte yiyecek ve içecek üretimi yapıyoruz. Burada 9. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerimiz yiyecek içecek üretim faaliyetlerine katılıyor. Şu anda günlük olarak 11 okula 800 kişilik yemek üretimi yapıyoruz. Öğrencilerimiz sabah saat 06.00 gibi üretime başlayıp 10.00-11.00 gibi yemek üretimini tamamlıyorlar, ardından üretilen yiyecekler okullarımıza servis ediliyor."

Öğrenci ve velilerden olumlu dönüşler aldıklarını, özellikle öğrencilerin bu maddi destekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Olğun, "Artık sınıftaki durgun hallerinden üretime geçince daha heyecanlı, verimli ve istekli olduklarını görüyoruz. Ailelerden de çok olumlu dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim açımızdan çok iyi, para kazanıyoruz burada"

Okulun yiyecek içecek hizmetleri alan şefi ve uygulama mutfağı yöneticisi Ali Bahçekapılı ise sektörde bu anlamda bir açık olduğunu tespit ederek girdikleri uygulamada öğrencilerinin haftalık nöbetler halinde mutfağa girdiklerini söyledi.

Bahçekapılı, "Öğrencilerimiz burada ürerimin her aşamasında aktif olarak çalışıyor. Meslek lisesi öğrencilerinin mutlaka üretimin içerisinde olmaları anlayışı ile öğrencilerimizi buraya dahil ettik. Öğrencilerimiz burada çalışırken hem mesleki anlamda el becerilerini geliştirirken hem de ücret alıyor ve bu durumdan gayet memnunlar." şeklinde konuştu.

Uygulama mutfağında gerçekleşen yemek üretiminde hem mesleğin detaylarını öğrendiklerini hem de para kazandıklarını anlatan öğrencilerden Nejal Kunter de yemek yapmayı çok sevdiğini ve gelecekte iyi bir şef olmayı hedeflediğini ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Rümeysa Küçüktaş da "Okula geldiğim için çok mutluyum. Bizim açımızdan çok iyi, para kazanıyoruz burada. Ailelerimiz de mutlu oluyor. Kendi emeğimizle para kazanıyoruz. Bazen ailelerimize veriyoruz veya kendimiz harcıyoruz." dedi.