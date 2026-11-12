Netanyahu ile Eisenkot bugün Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görüşecek - Son Dakika
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Netanyahu ile Eisenkot bugün Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda görüşecek

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Başbakan Netanyahu ile muhalefet bloğu lideri Eisenkot bugün Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda siyasi ve güvenlik konularında toplantı yapacak. Toplantı, Eisenkot'un düzenli güvenlik bilgilendirmesi istemesi ve acil olmayan askeri saldırılara kalkışmaması uyarısının ardından yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet bloğu lideri Gadi Eisenkot'la bugün siyasi ve güvenlik konularına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapacağı duyuruldu.

Bilgilendirme toplantısı, Yashar Partisi ve muhalefet bloğunun lideri Eisenkot'un Netanyahu'dan kendisini güvenlik konularında düzenli olarak bilgilendirmesini istemesi ve "acil olmayan askeri saldırılara kalkışmaması" yönünde uyarmasının ardından yapılıyor.

Netanyahu ile Eisenkot, yayımladıkları ortak açıklamada, siyasi ve güvenlik konularına ilişkin toplantının bugün Batı Kudüs'teki başbakanlık konutunda yapılacağını belirtti.

Toplantıda Netanyahu'nun askeri sekreteri Guy Markizeno'nun da hazır bulunacağı aktarıldı.

Koalisyon kurmak için görüşmelerini sürdüren "Değişim Bloğu" lideri Eisenkot, Netanyahu'nun güvenlik kurmaylarının itirazlarına rağmen İran'a yeni saldırılar düzenlenmesi için baskı yaptığı yönündeki haberlerin ardından geçici hükümete "acil olmayan askeri kararlar alınmaması" uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğundan İsrail ordusuna saldırı talimatı vermek için izin almayacaklarını savunmuştu.

Kaynak: AA
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