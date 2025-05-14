Nevşehir\'de Kadın Balkonundan Düştü

Nevşehir'de, yaşadığı apartman dairesinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi.
350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö. (35), balkondan düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İpek Ö'nün cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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