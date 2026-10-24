Nevşehir-Gülşehir yolunda patates yüklü tıra çarpan otomobilde 2 kişi öldü

Nevşehir-Gülşehir yolunda patates yüklü tıra çarpan otomobilde 2 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Gülşehir kara yolunda otomobil, patates yüklü çekicinin dorsaya arkadan çarptı ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Nevşehir'de patates yüklü tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir- Gülşehir kara yolunda Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil, Sulusaray Kavşağı'nda aynı güzergahtaki A.E. idaresindeki 50 AE 570 plakalı çekicinin taşıdığı 50 AE 255 plakalı dorseye arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Rahmi Tekin ile beraberindeki Neriman Tekin (68) hayatını kaybetti.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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