Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

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Diyarbakır'daki cinayet soruşturması kapsamında 8 yaşındaki Narin Güran'ı dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın üçüncü kez verdiği ifadede ilginç ayrıntılar yer aldı. Bahtiyar, "Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm" ifadelerini kullandı.

22.09.2024 08:39
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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı gömdüğü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın avukatlarının, 'Narin'in katili Nevzattır' açıklamalarının ardından Bahtiyar tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek bu iddialar soruldu. Nevzat Bahtiyar gece yarısı verdiği son ifadede "Anne Yüksel Güran ile muhtar amca Salim Güran'ın ilişkisini görünce Salim Güran küçük kızı öldürdü" dedi.

"YÜKSEL İLE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU GÖRDÜ"

Bahtiyar şöyle devam etti; "Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim' dedi. Sonra cesedi ben ve Salim birlikte battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra bende cesetle birlikte evden çıktım.

Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu
Nevzat Bahtiyar.

"NARİN'İN ANNESİ PEŞİMİZDEN AĞLADI"

Kapı önünde Narin'in terlikleri vardı. Salim'in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim'e verdim.

"YÜKSEL'İN AĞLAYARAK BANA BAKTIĞINI GÖRDÜM"

Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, 'Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at' dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Narin'in annesi Yüksel'in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm. Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım."

Nevzat Bahtiyar\'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin\'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu

Narin Güran, Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Narin'in öldüğünü annesi ilk günden biliyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Perwer:
    İçişleri Bakanı başta olmak üzere ilgili tüm yetkililer durumu çok net biliyor. Ama oradaki siyasiler devreye girmiş ve olayın üstü bir şekilde kapatılmak isteniyor. 54 11 Yanıtla
  • ramazan koçak:
    Suçluları yalan yere savunan avukatlar ahirette nasıl hesap verecek 63 2 Yanıtla
  • Ahmet Önerge:
    Hala suçlunun bulunamaması, devletin büyük bir zaafı ve ayıbı. İlave deliller bulunamazsa, suç nevzad‘ın üzerinde kalır. Nevzat kurban seçildi. 41 4 Yanıtla
  • Perwer:
    Ensarioğlu‘nun bazen bilip ama söyleyemediğimiz şeyler var dediği buydu. 22 1 Yanıtla
  • Müslüm Demircan:
    Bence Buda yalan kurtulmaya çalışiyor elinde taşıdım ahıra bıraktım adam madem görgü tanığı yeğeni öldürdü seni neden şahit yapsın o kadar haltı yiyecek sana niye ihtiyaç var bence katil. Bu nevzat 5 5 Yanıtla
  • Muzaffer Kızıl:
    Bütün köy biliyor 10 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Tanık denilen kişi iftira ve kendini bişekilde kurtarma peşinde eğer amca katil olsa niye kendini yakacak şekilde suçuna ortak alsın el kadar çocuk istese nasıl öldürdü. İse herşekilde yok ederdi 1 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tarikato marikato badem yağı 1 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    hepsine müebbet hapis ağırlaştırılmış olanından hemde verilmesi lazım yoksa bu işin sonu gelmez 3 0 Yanıtla
  • null:
    Bu kadar basit bir davayı bile devlet üç ayda zor çözdü,herkes rahat olsun katiller devlet korumasında.. 0 0 Yanıtla
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