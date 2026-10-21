New Mexico Başsavcısı Torrez, Epstein'in avukatı ve muhasebecisine ödeme davası açtı - Son Dakika
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New Mexico Başsavcısı Torrez, Epstein'in avukatı ve muhasebecisine ödeme davası açtı

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New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, Epstein'in avukatı ve muhasebecisine, mirastan ödeme almalarını engellemek için dava açtı. Torrez, mahkeme müdahale etmezse bu kişilerin mirastan önemli ölçüde yarar sağlayacağını, mirasın mağdurlara ait olduğunu söyledi.

ABD'nin New Mexico Eyaleti Başsavcısı Raul Torrez, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in avukatı ve muhasebecisine karşı dava açtı.

New Mexico Başsavcısı Torrez, Epstein'in avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn'a karşı, Epstein'in mirasından herhangi bir ödeme almalarının engellenmesini amaçlayan yasal işlem başlattı.

Torrez, "(Cinsel istismar ve fuhuş ağı suçlamaları) Bunların hiçbiri tek bir adam (Epstein) tarafından yapılamazdı. Bu, avukatlar, muhasebeciler ve henüz gerçek sonuçlarla yüzleşmemiş diğer kişiler tarafından kolaylaştırıldı ve mümkün kılındı." ifadesini kullandı.

Mahkemenin müdahale etmediği takdirde Indyke ve Kahn'ın, Epstein'in mirasından "önemli ölçüde yarar sağlayacağını" belirten Torrez, bu mirasın mağdurlara ait olduğu değerlendirmesini yaptı.???????

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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