New York Başpiskoposluğu 1300 kişinin istismar davalarında 800 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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New York Başpiskoposluğu 1300 kişinin istismar davalarında 800 milyon dolar ödeyecek

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New York Başpiskoposluğu, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle açtığı davalarda 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Başpiskopos Ronald Hicks uzlaşmayı doğrularken, anlaşmanın 6 Kasım haftası imzalanınca yürürlüğe gireceği belirtildi.

ABD'deki New York Başpiskoposluğu, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle açılan davalarda varılan uzlaşma sonucu 800 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Avukatların yaptığı açıklamada, yaklaşık 1300 kişinin cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle açtıkları davalarda New York Başpiskoposluğu ile uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, uzlaşmaya varılması sonucu başpiskoposluğun 800 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

New York Başpiskoposu Ronald Hicks de yaptığı yazılı açıklamada, avukatların uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasını doğruladı.

Hicks, uzlaşma anlaşmasının 6 Kasım haftası imzalandığında yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD'deki en büyük Katolik kurumlarından Los Angeles Başpiskoposluğu, 2024'te 1300'den fazla cinsel istismar davası için toplam 880 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
New York6 KasımGüncelDünyaSon Dakika

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