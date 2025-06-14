Nijerya\'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 102 kişi hayatını kaybetti

Benue Polis Sözcüsü Udeme Edet ise bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayın kontrol altına alındığını ifade etti.

Har, saldırıda 102 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, buna ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Har, bölge halkına sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde kanlı bir saldırı gerçekleşti. Benue Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Özel Danışmanı Joseph Har, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin sabah erken saatlerde eyaletin Yelewata bölgesine saldırı düzenlediğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanlarının, 2 Haziran'da eyaletin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.