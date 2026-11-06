O-3 Karasu Viyadüğü'nde onarım nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltıldı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 1-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde şerit daraltılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle Denizli istikametinden Aydın yönüne bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı 1 gidiş ve 2 geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Bu sebeple Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri 09.00-16.00 saatlerinde 15'er dakika süreyle trafiğe kapatılacak.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'ndaki üstyapı onarım ve Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Tokat-Çamlıbel-Yıldızeli yolunun 27-29. kilometrelerinde zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nin tüplerinde gerçekleştirilen drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18-19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla İzmir-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif kavşakları kullanmaları, dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1-2-3 köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erzincan istikameti kapatılarak, trafik akışı Erzurum istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.