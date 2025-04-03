PKK elebaşısı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürümek isteyen gruba jandarma engel oldu. Jandarma yolu bariyerlerle kapatırken, göstericilerin jandarmaya taş attığı görüldü.
İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle bir grup gösterici Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürüyüş yapmak istedi. Gruba ise jandarma engel oldu.
Karayolunu bariyerlerle kapatan jandarma ekipleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Jandarma gruba müdahale ederken, göstericiler ise ekiplere taş attı.
Son Dakika › Güncel › Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu - Son Dakika
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