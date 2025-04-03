Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu

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Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğumu gününü kutlamak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürüyen göstericilere jandarma izin verdi. Çıkan arbedede göstericiler jandarmalara taş attı.

03.04.2025 23:08
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PKK elebaşısı Öcalan'ın doğum günü nedeniyle Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürümek isteyen gruba jandarma engel oldu. Jandarma yolu bariyerlerle kapatırken, göstericilerin jandarmaya taş attığı görüldü.

ÖCALAN YÜRÜYÜŞÜNE JANDARMA ENGEL OLDU

İmralı'da tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle bir grup gösterici Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya yürüyüş yapmak istedi. Gruba ise jandarma engel oldu.

JANDARMAYA TAŞ ATTILAR

Karayolunu bariyerlerle kapatan jandarma ekipleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Jandarma gruba müdahale ederken, göstericiler ise ekiplere taş attı.

Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu

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Son Dakika Güncel Öcalan yürüyüşüne jandarma izin vermedi! Göstericiler taş yağmuruna tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mustafa sagdic:
    bunların kıçını kaldırdınız üç oy uğruna. 70 11 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Bu kanı bozuklara kan nakli yapılmadan bu yoldan vaz geçmeyecekler.. 30 12 Yanıtla
  • 19191923:
    Yandaş Tv’lerde hiç böyle bir haber görmedik? Neden acaba? 30 5 Yanıtla
  • varol zekeriya:
    Bahceli nursuzu çok kızmıştır 22 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    O taş atanlara gereken cevabı vermek lazım, gerçi İstanbul da aynı durumda. Sonra içeri alınıp makyaj yapılınca bağırıyorsunuz, ağlayacaksanız oynamayalım. 19 6 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    MHP kardeşim apo taraftarlarına iyi bak 20 1 Yanıtla
  • Namık Tek:
    Bahçeli Reis kardeşlik eli uzattı kıymeti bilinsin hala sokağa dökülenler kelimenin tam manasıyla KALLEŞTİR 4 1 Yanıtla
  • ömer duman:
    k0dumunun k3k0l@rı 0 0 Yanıtla
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