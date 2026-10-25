Ödemiş'te 40. Çaylı Rahvan At Yarışları'na çeşitli illerden atlar katıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te 40. Çaylı Rahvan At Yarışları'na çeşitli illerden atlar katıldı

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Ödemiş\'te 40. Çaylı Rahvan At Yarışları\'na çeşitli illerden atlar katıldı
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Ödemiş\'te 40. Çaylı Rahvan At Yarışları\'na çeşitli illerden atlar katıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları 12 kategoride yapıldı. Çeşitli illerden atların mücadele ettiği yarışlar Ödemiş Belediyesi, federasyon, kulüp derneği ve muhtarlık işbirliğiyle düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Çaylı Mahallesi'ndeki yarışlar 12 kategoride yapıldı.

Yarışma ağası seçilen Mustafa Karatekeli, güneşli havanın da etkisiyle güzel bir yarış olduğunu, geleneği yaşatmanın heyecanını duyduklarını söyledi.

Çaylı Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü de Ödemiş Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Çaylı Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Derneği ve Çaylı Muhtarlığı işbirliği ile organize edilen yarışlarda çeşitli illerden atların mücadele ettiğini belirtti.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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