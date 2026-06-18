Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
18.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okullarda yıl sonu yaklaşırken anaokulundan liseye kadar yayılan lüks mezuniyet törenleri, eğitim dünyasını ve velileri ikiye böldü. Düğün salonu dekorları ve defile tarzı kıyafetlerle eğitim amacından sapan törenler için uzmanlar, "Çocuklar sosyal medya aksesuarına dönüştü" uyarısı yaparken; ailelerin bu zorunlu statü yarışı yüzünden ciddi şekilde borçlandığı ortaya çıktı.

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte okullarda ve ailelerde geleneksel karne heyecanının yerini bambaşka bir telaş aldı: Mezuniyet törenleri. Ancak geçmişin o bildik, sade ve gurur dolu diploma merasimleri bugün yerini; anaokullarından liselere kadar uzanan devasa, abartılı ve lüks bir organizasyon kültürüne bırakmış durumda. Konsept kostümler, düğün salonlarını andıran dekorlar, podyum defileleri ve konservari sahne performansları, eğitim camiasında ve veliler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

"ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYA AKSESUARINA DÖNÜŞTÜ"

Mezuniyet törenlerinin eğitimsel amacından koparak tamamen görsel bir şölene ve "gösteriş" yarışına evrilmesi uzmanların da sert tepkisini çekiyor. Dönüşümü eleştiren Eğitimci Türker Toker, bu törenlerin artık çocukların başarısını kutlamaktan ziyade, yetişkinlerin kendilerini tatmin ettiği bir sahne haline geldiğini vurguladı. Toker, şu ifadeleri kullandı: “Çocuk sosyal medya içeriğine indirgenmiş bir aksesuara dönüşüyor. Eğitimsel bir ritüelden çok sosyal statü gösterisine evrildi.”

Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

"YASAKLAMAK DEĞİL, SADELİĞE ÇEKMEK ÇÖZÜM"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konunun bir diğer muhatabı olan Prof. Dr. Mustafa Yavuz ise bu etkinliklerin tamamen ortadan kaldırılmasının doğru olmadığını, ancak acilen bir sınır konulması gerektiğini belirtti. Çözümün "yasaklama" mantığında aranmaması gerektiğini ifade eden Yavuz, törenlerin yeniden eğitimsel değer taşıyan, makul ve sade bir çizgiye çekilmesinin şart olduğunu savundu.

Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

VELİLERİN SIRTINDAKİ EKONOMİK KAMÇI

Madalyonun en karanlık yüzünü ise bu şovların aile bütçelerine getirdiği ağır yük oluşturuyor. Yapılan lüks organizasyonlar, kiralanan salonlar, özel dikim kıyafetler ve fotoğraf çekim paketleri nedeniyle birçok veli ciddi bütçeler ayırmak zorunda kalıyor. Çocuğunun arkadaşları arasında dışlanmasını ya da geri kalmasını istemeyen pek çok ailenin bu tören giderleri için borçlandığı ifade ediliyor. Bu durum, mezuniyet gününü bir "mutluluk" anı olmaktan çıkarıp, zorunlu bir sosyal rekabete dönüştürüyor.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi şaşırttı Kerem neredeyse tüm takıma bedel Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel
Mardin’de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

10:32
Aziz Yıldırım’dan bir icraat daha Taraftar havalara uçacak
Aziz Yıldırım'dan bir icraat daha! Taraftar havalara uçacak
10:12
Jorge Jesus milli takıma gidiyor Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
Jorge Jesus milli takıma gidiyor! Dünya Kupası sonrası imzayı atacak
10:11
Osman Bektaş’tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6
Osman Bektaş'tan Karadeniz’de 3 il için kritik deprem uyarısı: En büyük senaryo 6,6
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:14
TRT dizisi setine narkotik baskını Başrol oyuncusu gözaltına alındı
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
07:17
Okul katliamında şok detay 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:37:44. #7.12#
SON DAKİKA: Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.