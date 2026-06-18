Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte okullarda ve ailelerde geleneksel karne heyecanının yerini bambaşka bir telaş aldı: Mezuniyet törenleri. Ancak geçmişin o bildik, sade ve gurur dolu diploma merasimleri bugün yerini; anaokullarından liselere kadar uzanan devasa, abartılı ve lüks bir organizasyon kültürüne bırakmış durumda. Konsept kostümler, düğün salonlarını andıran dekorlar, podyum defileleri ve konservari sahne performansları, eğitim camiasında ve veliler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYA AKSESUARINA DÖNÜŞTÜ"

Mezuniyet törenlerinin eğitimsel amacından koparak tamamen görsel bir şölene ve "gösteriş" yarışına evrilmesi uzmanların da sert tepkisini çekiyor. Dönüşümü eleştiren Eğitimci Türker Toker, bu törenlerin artık çocukların başarısını kutlamaktan ziyade, yetişkinlerin kendilerini tatmin ettiği bir sahne haline geldiğini vurguladı. Toker, şu ifadeleri kullandı: “Çocuk sosyal medya içeriğine indirgenmiş bir aksesuara dönüşüyor. Eğitimsel bir ritüelden çok sosyal statü gösterisine evrildi.”

"YASAKLAMAK DEĞİL, SADELİĞE ÇEKMEK ÇÖZÜM"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konunun bir diğer muhatabı olan Prof. Dr. Mustafa Yavuz ise bu etkinliklerin tamamen ortadan kaldırılmasının doğru olmadığını, ancak acilen bir sınır konulması gerektiğini belirtti. Çözümün "yasaklama" mantığında aranmaması gerektiğini ifade eden Yavuz, törenlerin yeniden eğitimsel değer taşıyan, makul ve sade bir çizgiye çekilmesinin şart olduğunu savundu.

VELİLERİN SIRTINDAKİ EKONOMİK KAMÇI

Madalyonun en karanlık yüzünü ise bu şovların aile bütçelerine getirdiği ağır yük oluşturuyor. Yapılan lüks organizasyonlar, kiralanan salonlar, özel dikim kıyafetler ve fotoğraf çekim paketleri nedeniyle birçok veli ciddi bütçeler ayırmak zorunda kalıyor. Çocuğunun arkadaşları arasında dışlanmasını ya da geri kalmasını istemeyen pek çok ailenin bu tören giderleri için borçlandığı ifade ediliyor. Bu durum, mezuniyet gününü bir "mutluluk" anı olmaktan çıkarıp, zorunlu bir sosyal rekabete dönüştürüyor.