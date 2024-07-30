Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim

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Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Gündeminde "Mavi Vatan" tartışmaları, İsrail ve olimpiyat gösterileri olan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

"MACRON ARADI, TORUNUM DEDE GİTME DEDİ"

Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. O görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim. İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı." sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARACAĞIM"

"Bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir" diye vurgulayan Erdoğan, "Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım.

Olimpiyat açılışındaki gösteride yer alan görüntüler tepki çekmişti

"CİNSİYETSİZLEŞTİRMEK DEMEK İNSAN SOYUNU BOZMAK DEMEKTİR"

Karşımızda sadece bir yönelim yok doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Aileye insan nesline yönelik çok boyutlu acımasız bir savaş yürütülmektedir. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle;

"Ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi arasında konuşan müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz.

"PARTİDEKİ BAYRAK DEĞİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatı vermedik vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Partimiz bünyesinde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendirdik. Siyasetin dalgalı denizinde gel-gitler olabilir bunların tamamı geçicidir, aslolan milletle gönül bağını muhafaza etmektir. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele derken CHP'li milletvekilleri ellerinde çantalarıyla ülke ülke dolaşıyor onları aklamaya çalışıyordu. 'Türk askerinin Libya'da ne işi var?' korosunun assolisti dönemin CHP Genel Başkanı'ydı. Somali tezkeresine hayır dediler.

NAMIK TAN VE MAVİ VATAN TARTIŞMASI

Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine masal diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur şuursuzluktUr. Türkiye aleyhine bu tezleri dillendirmek ne zamanda beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Eğer katkı sunmayı beceremiyorlarsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesin yeter biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. 'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

Savaşın bile bir hukuku vardır. Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür. Eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. Ben de Müslümanım insanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BM Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Bu gidiş gidiş değildir.

"İSRAİL DEVLETİ TÜM İNSANLIK İÇİN TEHDİTTİR"

Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu ikiyüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini mi verebilir? Hamas ateşkese evet dediği halde kan döken taraf İsrail'dir. İsrail devleti gelinen noktada artık tüm insanlık için tüm dünya için tehdittir. Daha geç olmadan bu soykırım insanlığın ittifakı ile artık derhal durdurulmalıdır. Biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığını farkındayız. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerini arkasındaki asıl niyeti çok iyi biliyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın durması için söylüyoruz.

"KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI"

Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, ürkütmez, sindirmez inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz dimdik ayaktayız. İsrailli yetkilerin küstah açıklamaları karşısında son iki gündür milletimizin fertlerinin sergilediği dik duruşu çok kıymetli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bundan 500 yıl önce engizisyondan kaçan Musevilere kucak açtıysak Hitler'in toplama kamplarında kaçan Yahudilere kol kanat gerdiysek bugün de mazlumların yanındayız.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ KANUNU

Sahipsiz hayvanlar kanunu teklifini Meclis Genel Kurulu'nda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Başıboş köpek meselesini hükümet yerel yönetimler ve hayvanseverler ele ele vermek suretiyle kısa sürede hal yoluna koyacağız."