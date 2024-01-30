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Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı - Son Dakika
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Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı

Ordu'da belediye başkan adaylarının caddeye astığı pankartlar tepki çekti. Yerel seçimler kapsamında cadde boyunca uzanan pankartlar çevre kirliliğine yol açtı. Şehrin estetiğini bozan fotoğraf, sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Ordu\'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
30.01.2024 - 16:15,
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Türkiye'nin gözü 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde. Seçimler için geri sayım başlarken, partilerin adayları da belli olmaya başladı. Seçim çalışmaları kapsamında belirlenen adaylar, afiş ve pankart yarışına girdi. Bazı seçim bölgelerinde asılan afişlerinin ayarı kaçtı. Çevre kirliliğine varan afiş çalışmalarının son örneği Ordu'dan geldi.

ORDU'DA PANKART ÇILGINLIĞI

Ordu'da çekilen bir görüntü sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Ordu Büyükşehir Belediye seçimleri için adaylar, sokakları pankartlarla donattı. Seçim adaylarının astığı afiş ve pankartlar çevre kirliliğine yol açtı. Cumhur İttifakı'nın Adayı Hilmi Güler ve İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz'ın pankartları, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye tutuldu.

Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı

SOSYAL MEDYADA ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Fotoğrafta caddede boydan boya pankartların asıldığı görüldü. Her direğe bir pankartın asıldığı caddede, afişlerin sıklığı vatandaşlar tarafından tepki çekti. X platformunda paylaşılan fotoğrafın altına çok sayıda yorum geldi. Paylaşıma "Gerçek olamayacak kadar iğrenç bir görüntü", "İsraf konusunda üstümüze tanımam", "Bunlar çokça pankart asınca oylarının çok artacağına mı inanıyorlar?", "Paraları oraya vereceğinize garibanlara dağıtın", "İsraf değil mi?" gibi yorumlar yapıldı.

YORUMLAR (2)
  • Özcan Kuvan: Pankartlara para var emekliye gelince ülke batıyor. Yanıtla 0 15
  • Uğur RİZE: Yuh ya sokaga bak en düsük emekliye 10 binlira ver sonra da oy iste he he 7 milyon en düsük emekli maası alan var Yanıtla 0 1

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