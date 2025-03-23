İBB soruşturmasında iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı - Son Dakika
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İBB soruşturmasında iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

İBB soruşturmasında iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde 40 milyon TL işyerinde de 1 milyon 300 bin dolar ele geçirilen işinsanı Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak anılıyordu.

23.03.2025 09:19
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ederken, kararlar açıklanmaya başladı.

ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.

NUHOĞLU'NUN EMNİYET İFADESİ

Nuhoğlu emniyet ifadesinde, 'Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

İFADESİNDE ŞEMA GÖSTERİLDİ

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı.

'Örgütün kasası' olarak anılan iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

ALİ NUHOĞLU KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan'da bulunan Sofya Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.

Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.

Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul, Ankara, Irak- Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar'da ofisi bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Kym Motors Vag null:
    Bu ülkede tek örgüt hükümettir.. 85 165 Yanıtla
  • Bingöl 0112:
    Bi de kalkip bunlar icin sokaga dökülüyorlar namussuzlar . 116 46 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    biri akplilere ayakkabı kutucuklarını hatırlatsın 66 92 Yanıtla
  • Umut:
    bu adam inşaat işi ile uğraşıyor. 40 milyon denilen para böyle bir adam için para değil. millet 40 milyonluk arabalar ile etrafta cirit atıyor. kasasında para bulundu diye imamoğlunun kasası mı oluyor! istanbulda 2 daire satsa 40 milyon eder komik komik işler 77 48 Yanıtla
  • Murat Çil:
    Maşallah maşallah imansızın haberlerini bekliyoruz 63 34 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    Hayırlı olsun. İnşallah paraları iyi muhafaza etmiştir 57 22 Yanıtla
  • Oooo:
    Adam iş adamı 1986 yılından beri inşaat firması varsa Kasasından ayakkabı çıkacak hali yok 25 21 Yanıtla
  • Musti5201:
    Bir insan bu kadar parayı neden evinde tutar herkez açız edebiyatı yapar bunlar da parayı koyacak yer bulamaz 31 10 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hayyy maşallah paralara bak paralara nasılda poz vermiş milletten söğüşlenen paralarla ama o söğüşlediği milletin bazıları bu hırsızları korumaya çalışıyor hangi akla hizmet ediyorlarsa. 28 9 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Kasasında 1 milyon dolar olan örgüt mü olur? normal bir vatandaşın evinde kaç para var ki zaten ben anlamadım, Meksikalı örgütler ısınmak için dolar yakardı.. :)) 8 16 Yanıtla
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