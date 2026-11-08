Orman Genel Müdürü Karacabey COP31'de ortak yangın merkezleri kurmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Orman Genel Müdürü Karacabey COP31'de ortak yangın merkezleri kurmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31'de tecrübe paylaşımı ve ortak yangın koordinasyon merkezleri için işbirliği hedeflediklerini söyledi. Antalya'daki merkezin 22 ülkeden uzmanlara eğitim verdiğini, uluslararası yangın koordinasyon merkezi olabileceğini belirtti.

??????? BİRİZ ÖZBAKIR - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ve ağaçlandırma tecrübesini diğer ülkelerle paylaşacağını belirterek, büyük yangınlara müdahalede ortak koordinasyon ve eğitim merkezlerinin kurulmasına yönelik işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karacabey, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle mücadelenin ormanlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini, COP31'in Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık birikimini uluslararası alanda paylaşması açısından önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Zirve kapsamında diğer ülkelerin orman teşkilatlarıyla bakanlar ve genel müdürler düzeyinde görüşmeler gerçekleştireceklerine işaret eden Karacabey "Türkiye, FAO'nun 2025 yılı raporlarında da görüleceği üzere dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında üçüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Bu ağaçlandırma konusundaki tecrübemizi ağaçlandırma alanında daha çok çalışması yapması gereken ülkelerle de paylaşmış olacağız." dedi.

Karacabey, orman yangınlarının ülkelerin tek başlarına mücadele edemeyecekleri boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu COP sürecinde orman yangınlarındaki bilgi ve tecrübe paylaşımıyla birlikte ortak koordinasyon merkezlerinin kurulması, ortak eğitim merkezlerinin kurulması konusunda da birtakım somut sonuçların elde edileceğine inanıyoruz. Biz de Antalya'da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkez Müdürlüğümüzde diğer ülke bakanlarını da davet ederek oradaki merkeze şu ana kadar 22 ülkeden gelen uzmanlara verdiğimiz eğitimi daha fazla ülkeye verebileceğimizi aktaracağız. Aynı zamanda o merkezin sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesinde uluslararası bir yangın koordinasyon komuta merkezi olarak da büyük yangınlarda kullanılabileceğini ülkelere aktarmış olacağız."

Karacabey, iklime dirençli orman yönetimi konusunda da uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir sistem oluşturduklarını ifade eden Karacabey, "Özellikle Avrupa ülkelerinden yani İspanya, Belçika, Yunanistan, İtalya gibi ülkeler, ülkemizin orman yangınları konusundaki başarılarını takip ettikleri için bilgi almak istiyorlar." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede öncelik riskleri yönetmek

Karacabey, iklim değişikliğinin yangın riskini artırdığını ancak yangınların çıkışında insan kaynaklı ihmallerin önemli rol oynadığını söyledi.

Yangınlarla mücadele stratejilerinde önleyici çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Karacabey, "İnsan faktörünü ortadan kaldırmadığımız sürece maalesef bu yangınların önüne geçmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Karacabey, yangın öncesinde ormanların bakımının yapılması, yanıcı madde miktarının azaltılması, yangın önleme şeritleri ve tampon bölgelerin oluşturulmasının yanı sıra toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

"Amerika'dan sonra ormanları gözetlemede insansız hava aracı kullanan ikinci ülkeyiz"

Öte yandan, yangınların erken tespiti için insansız hava araçlarından (İHA) yararlandıklarını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Erken haber almak maksadıyla dünyada Amerika'dan sonra ormanları gözetlemede insansız hava aracı kullanan ikinci ülkeyiz. Bugün itibarıyla 14 adet İHA'yı ormanlarımızı gözetleme faaliyetlerinde kullanıyoruz. Bu sayede bugün itibarıyla bugüne kadar kullandığımız 776 orman yangın gözetleme kulemiz ki bunların 184 tanesi akıllı kule diye ifade ettiğimiz kameralarla donatılmış durumda. Buna ilaveten İHA'ları da kullanarak yangınları haber alma süremizi 2 dakikaya düşürdük."

İlk ekibin yangına müdahale etmeye başlama süresinin de yaklaşık 30 yıl önceki 40 dakikalık seviyeden 11 dakikaya indirildiğini kaydeden Karacabey, yangın risk analizleri yaparak bölgelere kara ve hava ekiplerini yangın çıkmadan önce yönlendirdiklerini kaydetti.

Orman yönetiminde iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınıyor

Ormancılıkta yapılan uygulamaların sonuçlarının uzun yıllar sonra ortaya çıktığına işaret eden Karacabey, orman yönetiminde iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinin bugünden dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Karacabey, artan sıcaklık ve kuraklığın ormanları zayıflatarak zararlı böcek ve mantarların yayılmasına, ağaçların kurumasına ve orman ekosistemlerinin zarar görmesine yol açabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece zayıflayan ormanlarımızın da maalesef kuruyup çökmesine sebep olabilecek bir tehditle karşı karşıyayız. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bizler öncelikle iklime dirençli ormanlar oluşturmak ve mevcut ormanlarımızı da iklime dirençli hale getirmek maksadıyla hem yeni tesis ettiğimiz çalışmalardaki tür seçiminden dikim aralıklarına varıncaya kadar bu hususu göz önünde bulunduruyoruz. Hem de mevcut ormanlarımıza yaptığımız bakım müdahaleleriyle ormanlarımızı dirençli hale getirmiş oluyoruz."

Kaynak: AA
KaracabeyAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
11:10
Kars’ta kış manzarası Sarıçam ormanları beyaza büründü
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü
11:07
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber Yılmaz Erdoğan açıkladı
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber! Yılmaz Erdoğan açıkladı
10:51
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada Tetikçi 15 yaşında çıktı
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı
10:46
Suudi Arabistan’da füze alarmı Riyad’a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
09:45
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı O anlar kamerada
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
08:27
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 11:27:47. #7.12#
SON DAKİKA: Orman Genel Müdürü Karacabey COP31'de ortak yangın merkezleri kurmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android