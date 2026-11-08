Orman Genel Müdürü Karacabey COP31'de ortak yangın merkezleri kurmayı hedefliyor

??????? BİRİZ ÖZBAKIR - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ve ağaçlandırma tecrübesini diğer ülkelerle paylaşacağını belirterek, büyük yangınlara müdahalede ortak koordinasyon ve eğitim merkezlerinin kurulmasına yönelik işbirlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karacabey, AA muhabirine, iklim değişikliğiyle mücadelenin ormanlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini, COP31'in Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık birikimini uluslararası alanda paylaşması açısından önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Zirve kapsamında diğer ülkelerin orman teşkilatlarıyla bakanlar ve genel müdürler düzeyinde görüşmeler gerçekleştireceklerine işaret eden Karacabey "Türkiye, FAO'nun 2025 yılı raporlarında da görüleceği üzere dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında üçüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Bu ağaçlandırma konusundaki tecrübemizi ağaçlandırma alanında daha çok çalışması yapması gereken ülkelerle de paylaşmış olacağız." dedi.

Karacabey, orman yangınlarının ülkelerin tek başlarına mücadele edemeyecekleri boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu COP sürecinde orman yangınlarındaki bilgi ve tecrübe paylaşımıyla birlikte ortak koordinasyon merkezlerinin kurulması, ortak eğitim merkezlerinin kurulması konusunda da birtakım somut sonuçların elde edileceğine inanıyoruz. Biz de Antalya'da bulunan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkez Müdürlüğümüzde diğer ülke bakanlarını da davet ederek oradaki merkeze şu ana kadar 22 ülkeden gelen uzmanlara verdiğimiz eğitimi daha fazla ülkeye verebileceğimizi aktaracağız. Aynı zamanda o merkezin sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesinde uluslararası bir yangın koordinasyon komuta merkezi olarak da büyük yangınlarda kullanılabileceğini ülkelere aktarmış olacağız."

Karacabey, iklime dirençli orman yönetimi konusunda da uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olacak bir sistem oluşturduklarını ifade eden Karacabey, "Özellikle Avrupa ülkelerinden yani İspanya, Belçika, Yunanistan, İtalya gibi ülkeler, ülkemizin orman yangınları konusundaki başarılarını takip ettikleri için bilgi almak istiyorlar." dedi.

Orman yangınlarıyla mücadelede öncelik riskleri yönetmek

Karacabey, iklim değişikliğinin yangın riskini artırdığını ancak yangınların çıkışında insan kaynaklı ihmallerin önemli rol oynadığını söyledi.

Yangınlarla mücadele stratejilerinde önleyici çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Karacabey, "İnsan faktörünü ortadan kaldırmadığımız sürece maalesef bu yangınların önüne geçmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Karacabey, yangın öncesinde ormanların bakımının yapılması, yanıcı madde miktarının azaltılması, yangın önleme şeritleri ve tampon bölgelerin oluşturulmasının yanı sıra toplumun farklı kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

"Amerika'dan sonra ormanları gözetlemede insansız hava aracı kullanan ikinci ülkeyiz"

Öte yandan, yangınların erken tespiti için insansız hava araçlarından (İHA) yararlandıklarını belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Erken haber almak maksadıyla dünyada Amerika'dan sonra ormanları gözetlemede insansız hava aracı kullanan ikinci ülkeyiz. Bugün itibarıyla 14 adet İHA'yı ormanlarımızı gözetleme faaliyetlerinde kullanıyoruz. Bu sayede bugün itibarıyla bugüne kadar kullandığımız 776 orman yangın gözetleme kulemiz ki bunların 184 tanesi akıllı kule diye ifade ettiğimiz kameralarla donatılmış durumda. Buna ilaveten İHA'ları da kullanarak yangınları haber alma süremizi 2 dakikaya düşürdük."

İlk ekibin yangına müdahale etmeye başlama süresinin de yaklaşık 30 yıl önceki 40 dakikalık seviyeden 11 dakikaya indirildiğini kaydeden Karacabey, yangın risk analizleri yaparak bölgelere kara ve hava ekiplerini yangın çıkmadan önce yönlendirdiklerini kaydetti.

Orman yönetiminde iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınıyor

Ormancılıkta yapılan uygulamaların sonuçlarının uzun yıllar sonra ortaya çıktığına işaret eden Karacabey, orman yönetiminde iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinin bugünden dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Karacabey, artan sıcaklık ve kuraklığın ormanları zayıflatarak zararlı böcek ve mantarların yayılmasına, ağaçların kurumasına ve orman ekosistemlerinin zarar görmesine yol açabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böylece zayıflayan ormanlarımızın da maalesef kuruyup çökmesine sebep olabilecek bir tehditle karşı karşıyayız. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bizler öncelikle iklime dirençli ormanlar oluşturmak ve mevcut ormanlarımızı da iklime dirençli hale getirmek maksadıyla hem yeni tesis ettiğimiz çalışmalardaki tür seçiminden dikim aralıklarına varıncaya kadar bu hususu göz önünde bulunduruyoruz. Hem de mevcut ormanlarımıza yaptığımız bakım müdahaleleriyle ormanlarımızı dirençli hale getirmiş oluyoruz."