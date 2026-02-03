Konak'ta 'Ortak Miras' Sergisine Yoğun İlgi: Sergi Süresi Uzatıldı

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan ve geçen yıl aralık ayı başında açılışı yapılan Ortak Miras Sergisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. İki ülke arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden keşif, ticaret ve kültürel etkileşimi görünür kılan serginin ziyaret süresi yoğun talep üzerine 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Konak Belediyesi ile Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye ile Hollanda arasında 400 yılı aşkın süredir devam eden keşif, ticaret ve kültürel etkileşimi görünür kılan 'Ortak Miras' sergisi, Tarihi Bıçakçı Han'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Geçen yıl aralık ayının başında açılışı yapılan ve ocak ayı sonunda tamamlanması beklenen sergi, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 10 Şubat'a kadar uzatıldı. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 bin ziyaretçiyi konuk eden sergide, Hollandalı ressam Pieter de Hooch'un tablosunda yer alan ve kadın kooperatiflerinin katkılarıyla yeniden hayat bulan Bergama Halısı başta olmak üzere, Kahramanmaraş depremlerinde Hollanda yardım derneklerinin depremzede çocuklarla gerçekleştirdiği atölye çalışmasında üretilen İnci Küpeli Kız tablosunun patchwork uygulaması ve Delft Mavisi çiniler dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. Sergi hafta içi her gün 09.30 – 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere çağrı

Sergiye gösterdikleri ilgi için tüm ziyaretçilere teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İki ülke arasında yüzyıllara dayanan ortak tarihimizin, sanat ve kültür aracılığıyla yeniden görünür kılınmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Dayanışmayı, birlikte üretmeyi ve kültürlerin birbirini nasıl zenginleştirdiğini ortaya koyan bu anlamlı sergiyi görmeleri için tüm İzmirlileri 10 Şubat tarihine kadar Tarihi Bıçakçı Han'a davet ediyorum" ifadelerini kullandı.