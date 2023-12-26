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4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı - Son Dakika
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4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı

Türkiye 22 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberle sarsıldı. Bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 12 askerimiz şehit düştü. Şehit olan kahramanlarımıza ait bir fotoğraf yürek yaktı. Ortaya çıkan karede şehit olan 6 kahramandan 4'ü aynı sofrada yer alıyor.

26.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:13
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12 şehidimizin acısı yürekleri kor olup yakarken, kahramanlarımıza ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu karede şehit olan 6 kahramandan 4'ü aynı sofrada yer alıyor.

4 ŞEHİT AYNI KAREDE

22 - 23 Aralık tarihlerinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, kahramanlarımıza ait fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak 'kutluturktc' adlı Instagram hesabın tarafından paylaşılan bir fotoğrafta 6 şehidimizden 4'ünün aynı sofrada yemek yediği görülüyor.

Ortaya çıkan fotoğraf yürekleri bir kez daha yaktı! 4 şehit aynı sofrada

GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yakın zamanda çekildiği tahmin edilen fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

Ortaya çıkan fotoğraf yürekleri bir kez daha yaktı! 4 şehit aynı sofrada

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye operasyon düzenlemişti.

Ortaya çıkan fotoğraf yürekleri bir kez daha yaktı! 4 şehit aynı sofrada
4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: böyle resimleri paylaşıp kanayan içimizi dahada kanatmayın Yanıtla 14 2
  • Cankanali: Tam tersine paylaşın daha hem de daha çok paylaşım ve zaman ayırın. Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın. Hepimizin yüreği cayır cayır yansın ki bu vatan yüzlerce yıldır ne şehitler verilerek vatan oldu herkes biran aklından çıkarmısın. Yanıtla 3 0

Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı - Son Dakika
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