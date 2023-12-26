4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı

Cankanali:

Tam tersine paylaşın daha hem de daha çok paylaşım ve zaman ayırın. Ateş sadece düştüğü yeri yakmasın. Hepimizin yüreği cayır cayır yansın ki bu vatan yüzlerce yıldır ne şehitler verilerek vatan oldu herkes biran aklından çıkarmısın.