Osmaniye Deprem Davasında Tutuklamalar ve Tahliyeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye Deprem Davasında Tutuklamalar ve Tahliyeler

Osmaniye'deki depremin ardından 105 kişinin ölümüyle ilgili davada, İmar Müdürü tutuklandı.

27.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, binanın yapıldığı dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürü olan Kadir Kara ve bir müdürlük çalışanının tutuklanmasına, tutuklu 2 müteahhidin ise tahliyesine karar verildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile tutuklu fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılının İmar Müdürü Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kadir Kara, savunmasında, görevi gereği sadece kendilerine gelen evrakların tam ve eksiksiz olup olmadığını kontrol ettiklerini, buna istinaden de binaya ruhsat verdiklerini belirtti.

Bilirkişi raporundaki kusurların sorulması üzerine Kara, savunmasını şöyle sürdürdü:

"O günkü tarihte belediyenin sahip olduğu teknik ve bilimin şartlarına göre sağlanan hususlar yeterli değildi. Belediyenin o günkü şartlarda bilgisayarı yoktu. Belediyenin buradaki sorumluluğu kendisine sunulan evrakları kontrol etmekti. Evraklar tamamsa onay veriyorduk. Projede belirtilen matematik hesaplarını yapmıyorduk, o günkü şartlarda 10 katlı binanın hesabını yapmak mümkün değildi. En üst kattan başlayarak temele kadar tüm katlarını çözümleyerek yapılması gerekir. Bunu belediyede hiçbir mühendis yapamaz. Fenni mesul projeyi hazırlatıp belediyeye sunar, belediye de bunu kontrol edip onay verir. Mimari proje, statik proje gerekirse tesisat projelerinin varlığı aranmaktadır, bu husus yönetmelikte bu şekilde geçmektedir. O günkü şartlarda projenin uygun olup olmadığını kontrol etme imkan ve sorumluluğu yoktu."

Savunmaları alınan diğer sanıklar da binanın yıkımında kusurları bulunmadığını ve suçsuz olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Kadir Kara ile eski imar müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun'un tutuklanmalarına, tutuklu yargılanan müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin tahliyesine, diğer sanıkların da mevcut hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin tutuklanan müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğünde görevli 4 sanık hakkında da dava açılmış, daha sonra 2 dava dosyası birleştirilmişti.

Kaynak: AA

Kadir Kara, osmaniye, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, Deprem, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye Deprem Davasında Tutuklamalar ve Tahliyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Deprem Davasında Tutuklamalar ve Tahliyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.