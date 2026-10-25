Osmaniye Düziçi'nde çekiciden ayrılan yem yüklü dorsedeki yangın söndürüldü

Osmaniye Düziçi'nde çekiciden ayrılan yem yüklü dorsedeki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Düziçi'nde TAG Otoyolu Şekerdere mevkisinde hayvan yemi taşıyan tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücü tırı emniyet şeridine çekip dorseyi çekiciden ayırdı, itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dorsede hasar oluştu.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AZ 433 plakalı hayvan yemi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu dorsede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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