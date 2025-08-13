Osmaniye'nin Kadirli ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 17.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Sarsıntı yüzeye çok yakın bir noktada yaşandı. Depremin yerin sadece 5.12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı Osmaniye'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)