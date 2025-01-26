Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında - Son Dakika
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Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında yakınlarını kaybedenleri arayıp hakaret eden 3 kişi gözaltına alındı, diğer şüpheliler aranıyor. Gelişmeyi "Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" ifadeleriyle duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon görüntülerini de paylaştı.

26.01.2025 16:07
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp hakaret eden 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"VİCDANSIZLAR YAKALANDI"

Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D.'nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarıyla çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı" açıklamasında bulundu.

Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

"ACI DURUMUN İSTİSMAR EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya açıklamasını şöyle sürdürdü; "Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

"DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR"

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır"

Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında
Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında

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Son Dakika Güncel Yangında hayatını kaybedenleri arayıp dalga geçen 3 vicdansız gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Johny Guitar:
    bunlar tam or/ço 270 4 Yanıtla
  • Ali Uzel:
    Atın içeri, salmayın şunları. Merhamet yosunları. 265 3 Yanıtla
  • Mustafa:
    ne oldu mın oğulları hani yakalnmazdınız ? 220 2 Yanıtla
  • fHR! null:
    atın içeri şrfszleri 206 1 Yanıtla
  • Onur Ünal:
    ağır ceza almaları lazım 200 1 Yanıtla
  • Meryem Gül:
    bu haber doğru mu ya gerçekten bir canlı bunu yapmış olabilir mi???insanın kanı donuyor 179 0 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Maalesef dogru :( 5 0
  • yhtt tphrlgpr:
    önce anne babasına verilmeli ağır cezalar böyle vicdansız çocuk mu yetiştirilir 133 5 Yanıtla
  • Vatanperver adam:
    onun bunun cocuklarina gereken cezayı verin 137 0 Yanıtla
  • Ali Tok:
    bir insanda şeref ve haysiyet yoksa ondan herşeyı beklersin. Allah rahmet eylesin yakınkarımız hatta tanıdıklarımız olmasada orada yangında hayatlarını kaybedenler yüreğimizi dağladı. yakınlarının acılarından zevk mi aldılar bu kin ve nefret niye. Allah islah etsin. 130 0 Yanıtla
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