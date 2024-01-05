Sosyal medya uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapılan bir sitede yer alan ilanı konuşuyor. İstanbul Büyükada'da hizmet veren bir otele ait görseller rezervasyon yapmak için siteye giren vatandaşların dikkatinden kaçmadı.
Otel fotoğraflarının gizli kamera tarafından kaydedildiğini fark eden çok sayıda kullanıcı tepkisini yaptıkları yorumlarla gösterirken, görsellerde oteldeki yatak odası ve banyolarda gizli kamera olduğu açık bir şekilde gözler önüne serildi.
İstanbul'da hizmet veren oteli tercih eden eski müşteriler yaşananlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşarken, yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika