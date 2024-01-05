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Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı

İnternette otel rezervasyonu yapılan bir sitede yer alan ilan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Büyükada'da yer alan bir otele ait görsellerin gizli kamera tarafından kaydedildiğini fark eden vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken, yatak odası ve banyoyu gören kameraların çektiği fotoğrafları paylaşarak yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

05.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 12:09
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Sosyal medya uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapılan bir sitede yer alan ilanı konuşuyor. İstanbul Büyükada'da hizmet veren bir otele ait görseller rezervasyon yapmak için siteye giren vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı

YATAK ODASI VE BANYOLARDA GİZLİ KAMERA REZALETİ

Otel fotoğraflarının gizli kamera tarafından kaydedildiğini fark eden çok sayıda kullanıcı tepkisini yaptıkları yorumlarla gösterirken, görsellerde oteldeki yatak odası ve banyolarda gizli kamera olduğu açık bir şekilde gözler önüne serildi.

Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı

OTELİN ESKİ MÜŞTERİLERİ TEDİRGİNLİK YAŞADI

İstanbul'da hizmet veren oteli tercih eden eski müşteriler yaşananlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşarken, yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.

Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
YORUMLAR (1)
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Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
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