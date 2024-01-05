Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı

Esra Ezmeci\'nin ağzını açık bırakan yardım! Bir kişi 16 milyon bağışladı

Sosyal medya uygun fiyatlı otel rezervasyonu yapılan bir sitede yer alan ilanı konuşuyor. İstanbul Büyükada'da hizmet veren bir otele ait görseller rezervasyon yapmak için siteye giren vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

YATAK ODASI VE BANYOLARDA GİZLİ KAMERA REZALETİ

Otel fotoğraflarının gizli kamera tarafından kaydedildiğini fark eden çok sayıda kullanıcı tepkisini yaptıkları yorumlarla gösterirken, görsellerde oteldeki yatak odası ve banyolarda gizli kamera olduğu açık bir şekilde gözler önüne serildi.

OTELİN ESKİ MÜŞTERİLERİ TEDİRGİNLİK YAŞADI

İstanbul'da hizmet veren oteli tercih eden eski müşteriler yaşananlar nedeniyle büyük tedirginlik yaşarken, yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti.