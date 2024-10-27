Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle - Son Dakika
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Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel "Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp millete açıklama yapmak zorundadır. Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle" dedi.

27.10.2024 15:24
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CHP, TUSAŞ'ta 5 şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından İstanbul Beşiktaş'ta Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni düzenledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen mitingde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel "Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp millete açıklama yapmak zorundadır. Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma ne diyorsan sen söyle" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞI SUSMAYANLAR HOŞ GELDİNİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Terörün amacı bizi korkutmak, bizi sindirmekken, bizde korku yaratmakken burada meydanı dolduranlara selam olsun. Şiddete karşı susmayanlar hoş geldiniz. Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Terörü bitiren, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileri giden bir Türkiye için çalışanlarız.

"ÖLÜMLER BİLİNİRKEN O HASTANELERİ AÇIK TUTTULAR"

Her 2 kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Kadınların yüzde 70'i geceleri yürürken kaygı duyduklarını söylüyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değil. Adana Aladağ'da 11 kız öğrenci hayatını kaybetti. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan yoksul evlatlarımızı tarikat ve cemaatlerin kucağına atanlar yaşanan ölümlerden sorumludurlar. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile bile çözmemektedir. Bu iktidar İstanbul'da belediyeleri bir tek yurt yapmayan bir iktidardır. Şu ana kadar 14 tane tertemiz yurt yapan İBB Başkanı Sayın İmamoğlu buradadır.

"BU ÜLKEDE BEBEKLER BİLE KORUNAMIYOR"

Bu ülke 8 yaşındaki Narin'imizi koruyamadı. Halen daha katilini ortaya çıkaramadılar. Bu ülke 2 yaşındaki Sıla bebeği koruyamadı. Hastaneye gittiğinde doğru teşhisi koyamadı, evine yolladı. Bir dahaki geldiğinde iş işten geçmişti. CHP Narin'ler ölmesin Sıla bebekler yaşasın diye bir bütün olarak dimdik ayaktadır. Buradayız burada olmaya devam edeceğiz.Bu ülkede bebekler bile korunamıyor. 12 yenidoğan yavrumuzu kaybettik. Ölümler bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu gözaltıları oldu. Tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman bir savcıyı tehdit ettiler. O gün döndüler o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye, o hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım, haydi getirin meclise bunu yapalım. Bugünkü sağlık bakanı o günkü İstanbul il sağlık müdürüdür. Asla ve asla o koltukta oturmamalıdır. O günkü bakanı da bugünkü bakanı da atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"KÜRTLER SORUNUM VAR DİYORSA KÜRT SORUNU VARDIR"

Bu milleti koruyamayanlar emanete hıyanet edenlerdir. Biz bu iktidarı düzeltene kadar, bu iktidarın uygulamalarını terk edene kadar bu ülke her birimiz için güvenli bir ülke olana kadar, bu iktidarla mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi yeniden kurtaracağız. Bu ülke 40 yıldır teröre en az kırk bin can verdi. Yaşam hakkının en önemli tehdidi terördür. Buraya gelirken bile kaygılandığımız, terörün kim olduğuna bakmadan sivilleri hedef almasıdır. Biz bu ülkede toplumsal barışın sağlanması için gerekli iradeyi hep koruduk. Biz yıllardır bu ülkede yaşayan insanların anayasada yazdığı gibi eşitliğini savunduk. Bu ülkede Kürtler sorunum var diyorsaKürt sorunu vardır. Devlet, bir sorunun olup olmadığına değil, millet o sorunun olup olmadığına karar verir. Devlet o sorunu çözmek için vardır.

"SAYIN ERDOĞAN İKİ KELAM ETMEME DURUMUNA SON VERMELİDİR"

Bizim tutumumuz nettir. Kürtler sorunumuz kalmadı diyene kadar bu sorunun varlığına inanacağız. Herkesin kendini özgür hissedeceği bir süreci Meclis'te başlatarak bu sorun çözülmelidir. Terörün bitmesi için kim konuşacaksa konuşsun. Ama bir kişi konuşturup sorunu çözme hesabı yanlış hesaptır. Biz çözüm için Meclis'i adres gösteriyoruz. Devlet bey, Abdullah Öcalan'ı Meclis'i adres gösteriyor. Sayın Erdoğan'ın hala iki kelam etmeme durumuna son vermelidir. Artık sözcünün görevi bitmiştir. Erdoğan çıkıp bu millete bir açıklama yapmak zorundadır. Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle."

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslendi: Çık artık Bahçeli\'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

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Son Dakika Güncel Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mehmet Yılmaz:
    doğru söylüyor özel bu böyle 114 38 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Ey özgür bey birincisi TURKİYEDE KÜRT SORUNU YOK BUNU BIRVYERE YAZ BIRDAHA SÖYLEME IKINCISI SAYIN BAHCELI PARTISI ADINA TEKKIF SUNDU,SENDE YA OLSUN YADA OLAMAZ DERSİN QKP DE KENDI ADINA NECLISE GELINCE CEVABINI VEROR SEN KENDI PARTINE BAK ZATEN SENDE BUNA SEVINIYORSUN ÇÜNKÜ GENEL BAWKQN OLDUGUNDA BUNLARA SELAM VERIPDE BUYUK ATAMIZA SELAM OLSUN BILE DIYEMEDIN SEN KENDINE BAK 55 93 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bizde biliyoroz bohçaliyi öttüren erduvandir 100 42 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Öylemi sende söyle dem partiyle ortak olduğunu 57 68 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bıktık artık Bunlardan Hiç kimseye güvenimiz kalmadı.. 83 20 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    İlk defa bu tpitipe hak verdim kendi söyleyemediğini bastonuna söyletiyor 69 28 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bahceli bildigin hacivat karagoz gibi olmus. 67 21 Yanıtla
  • Fırat Erat:
    kürtlerin sorunu yoktur sorunum var diyen sorundur sonucuda bellidir. 54 11 Yanıtla
  • Murat Saray:
    doğru söylüyorsun! sorun sende aynısın!! 18 41 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    sen varsın söylüyor iste hem söyler sendenel yükseltildi ülke elden gider 9 44 Yanıtla
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