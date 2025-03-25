Özel'in ''Alnınızı karışlarım'' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt - Son Dakika
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Özel'in ''Alnınızı karışlarım'' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Özel\'in \'\'Alnınızı karışlarım\'\' tehdidine RTÜK Başkanı\'ndan yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ''RTÜK'e sesleniyorum. Sakın ha özgür basına dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarım sizin.'' çıkışına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert yanıt geldi. Şahin, ''RTÜK bu tehditlerden korkarak kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır.'' dedi.

25.03.2025 21:03
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği grup toplantısında RTÜK'e sert sözlerle yüklendi.Özel, "RTÜK'e de Bilgi Teknolojileri Kurumu'na da sesleniyorum: Sakın ha özgür basına, sosyal medyaya, YouTube yayıncılarına dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarım sizin!" dedi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

Özel'in tehdidine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yanıt geldi. Şahin, geri adım atmayacaklarını belirterek şunları söyledi: "Günlerdir milletimize ve özellikle gençlerimize yapılan "Sokağa inin!" çağrılarını ve bu hezeyanları bazı kanallarımızın hiçbir kural kaide tanımadan, saatlerce fütursuzca canlı yayınlamasını büyük bir sabırla ve ilk Üst Kurul toplantımız için gerekli hazırlıkları yaparak takip etmekteyiz.

Sokağa inen bazı kişilerin sözde "demokratik hak" maskesi altında kimi yayınlarda; Sayın Cumhurbaşkanımızın Rahmetli olmuş saygıdeğer annesine ahlaksızca küfür etmekten tutun, tarihi camilerimize zarar vermeye, polisimize asitli madde fırlatmaktan, provokasyon içerikli onlarca pankart açmaya varıncaya kadar her türlü rezaleti yaptığına milletimiz ne yazık ki şahit olmuştur.

"İLGİNÇ BOYKOT SAVAŞLARI İBRETLE İZLENMEKTEDİR"

Onlarca esnafımız bu olaylarda zarar görürken haksız bir şekilde Türkiye'nin en kıymetli markalarına açılan ilginç boykot savaşları da ibretle izlenmektedir. Bir yandan ekranlarda çocuklara verilen pamuk şekerlerle ilgili dahi dezenformasyon yapılırken, bazı kanallar kent lokantalarının kapatıldığını da içeren birçok yalanı pervasızca yayınlamaktan çekinmemiştir.

"RTÜK DENETLEME FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEK ZORUNDADIR"

RTÜK Anayasal bir kurum olarak kendi görev sınırları içinde denetleme faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Fakat dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde ana muhalefet partileri de kendi sorumluluk sınırları içinde ve ülke yararına çalışmaktadır. Belirtmek gerekir ki, muhalefetin her fırsatta övdüğü ülkelerde "Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden" bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır.

"ALNINIZI KARIŞLARIZ' ŞEKLİNDEKİ TEHDİTLER, RTÜK'E KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye'yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle "kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek" konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir. Bu kapsamda: "Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır. Bilinmelidir ki hangi kanal olursa olsun; "kimin canının içi, kimin kahramanı, kimin gözdesi olursa olsun" hukuksuzluk yapıyorsa, yasa tanımaz davranıyor, devlet kurumlarına ve çalışanlarına sansür uyguluyorsa, manipülatif görüntü ve haberleri yayınlamak konusunda tüm uyarıları hiçe sayıyorsa ve halkın haber alma özgürlüğünü engelliyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır.

Ayrıca kurumumuza ve yöneticilerimize yapılan tüm tehdit ve hakaretlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt
Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel'in ''Alnınızı karışlarım'' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kadir Kartav:
    Özgür özel ve chp nin iyice azıtan avaneleri sokakları karıştırmaya polise saldırmaya ülkenin huzurunu bozmaya devam ederseler şunu iyi bilsinler bu ülke sahipsiz değil ve çoluk cvocuğa oyuncak olacakta değil. Sabırla olayları izleyen Vatan severler var uyandırayım Devlete başkaldırı olduğu an Yüce Allahın adıyla Bismillah deriz. 214 1320 Yanıtla
  • Erol:
    Şuan devletin resmi kurumları olan TÜİK,RTÜK,hukuka güvenen varmı. 1134 70 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Özel bu kadar bağırdığına göre yarası var. İşin içinde kendi de olabilir. Sırasını bekliyor olabilir. Kesin bir şey var. 161 678 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Özgür özel bu beyefendiyi iktidar değişince en seveceğimiz arkadaşların en üstüne yerleştir ona baya bir rütbe verilecek 506 46 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım:
    sahtekar rtük!! 401 40 Yanıtla
  • Sezgin İlkay:
    İt ürür kervan yürür durmadan birilerinin bir yerlerini karşılayacağız diyorsunuz ondan sonra sizin oranınızı burnunuzu karşılıyorlar bağırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz yolsuzlukların hiçbir açıklamasını vermiyorsunuz hep eyyam hep eyyam hep eyyam bir kere de vatana millete faydalı bir iş yapın bu memleketin sırtındaki kambursunuz resmen 90 274 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    Silivri’ye 4. aranıyor 79 278 Yanıtla
  • osman şahin:
    RÜTÜK BAŞKANI SADECE A HABERE İZİN VER ÖTEKİLERİ HEPSİNİ KAPATIR BAKAN OLABİLİRSİN HER AN 209 59 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Ya bu denetleme yandaş medyanın yalan yanlış haberlerinden dolayı onlara niye RTÜK yok. 194 26 Yanıtla
  • Yusuf Çorman:
    bagirmekle ölmez boisler senin aklın etmez benc git otur yerine milleti reht bırak 15 183 Yanıtla
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