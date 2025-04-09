Özgür Özel\'den Çatalca Müftüsü\'ne sert sözler: Bu namussuzu yuhalayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesi sonrasında "Sahnede gebermiş." diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğl'nu Şişli'de düzenlediği mitingde yuhalattı. Özel, "Ben meydanlarda kimseyi yuhlatmam ama bu namussuzu, utanmaz ahlaksızı, bu din adamı görünümündeki şeytanı yuhlayın." dedi.

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu var ya… Ben meydanlarda kimseyi yuhlatmam ama bu utanmaz ahlaksızı, bu din adamı görünümündeki şeytanı yuhlayın. Volkan Abi, Volkan Konak öldü ya. Bu çıktı Volkan Konak hakkında olmayacak laflar etti. Volkan Konak'ın hakkında iğrenç şeyler söyledi. Tekrar edip onun kötü sözünü bu güzel ortama taşımayacağım. Dedim ki, 'Alın görevden.' 'Soruşturma açtık.' Halen daha soruşturuyorlar. Çatalca Belediye Başkanım ne yapmış biliyor musunuz? Bu namussuzun her gün lojmanına gelip çıktığı sokağın adını Volkan Konak Sokağı yapmış. Ama aldığı her mektupta Volkan Konak Sokağı yazacak. Buradan ona diyorum ki 'Bu Ahmet'i sürecek misiniz, atacak mısınız? Nereye yollarsanız yollayın, Allah'ın izniyle bizim olan bir belediyenin olan yerse o sokağın adını da Volkan Konak koyacağız.'