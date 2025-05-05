Özgür Özel\'e saldıran Selçuk Tengioğlu\'nun gözaltı süresi uzatıldı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklandı.

İŞTE EMNİYETTEKİ İFADESİ

Özel'e yumrukla saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu polis ekipleri tarafından kısa süre içinde gözaltına alınırken emniyetteki ifadesine de ulaşıldı.

"PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM"

2004'te Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten sabıkası olan ve 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye olan Selçuk Tengioğlu'nun "Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim.

CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi. İfade veren Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.

BULAŞIKÇI OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Selçuk Tengioğlu'nun terör bağlantısı tespit edilemediği, bir bulaşıkçı olarak restoranda çalıştığı belirlendi. Henüz resmi ifadesine başlanmadığı öğrenilen şüpheli ilk sorulara bu yanıtları verdi.

SALDIRIDAN ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETMİŞ

Saldırganın Özel'e saldırmadan önce kaldığı otelde çay içtikten sonra resepsiyonistle sohbet ettiği anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı.





ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin partisinin İstanbul İl Binası önünde, "Bir saldırıyla muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassasiyetlerini bildirdiler. Gün buradan husumet, kin çıkarma günü değildir. Biz korkmuyoruz ama onlar korksunlar. Bugün programı kesmedik. Hatta darp raporu almaya gidelim dediler, hastaneye de gitmedik. Görevlerimizi yerine getirdik. Baba evimize geldik" diye konuştu.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında Hatay'da B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürmekten ve 2 çocuğunu yaralamaktan dolayı sabıkası olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunan ve müebbet hapis cezası alan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı. Evlat katilinin tahliye edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

OĞLUNUN MEZARINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Babası tarafından öldürülen Barış Tengioğlu'nun Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki, "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.

"ESKİ MEVZUATA GÖRE TAHLİYE EDİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun tahliye edilmesi hakkında, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.

Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır.

Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir.

2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir.

"BUGÜN AYNI SUÇU İŞLESE 36 YIL CEZAEVİNDE KALACAKTI"

Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.

Dolayısıyla, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen "müebbet aldı, serbest bırakıldı" yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.



