Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli\'ye çağrıda bulundu: Çayın fiyatı 25 liraya çıkarılmalıdır

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen olan Çay Mitingi'nde konuştu.

"NORMALLEŞME, MÜZAKERE VE MÜCADELE İÇERİR"

Özel, mitingdeki açıklamalarında çay için belirlenen 17 liranın yetersiz olduğunu belirterek bu fiyatın 25 liraya çıkarılması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye seslenen Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye sesleniyoruz. Önergeyi vereceğiz, reddetmeyin." dedi. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Normalleşme, muhalefetin dozunu düşürmek değil, vatandaşın sorunlarını göz ardı etmek değil, haksızlıklara sessiz kalmak hiç değil. Normalleşme, müzakere ve mücadeleyi içerir, sorunları görmeyi, yapıcı muhalefet yapmayı, gerektiğinde meydanları doldurmayı, eylem yapmayı ve sesimizi gür bir şekilde çıkarmayı gerektirir.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden sesleniyorum. Hakaret etmenin, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Partili, MHP'li, CHP'li İYİ Partili her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldim.

CHP olarak bugün burada bulunmamızın ana sebebi, 31 Mart'ta hep birlikte elde ettiğimiz büyük başarının, Türkiye İttifakı'nın üzerimize yüklediği ağır sorumluluktur. Türkiye İttifakı'nın verdiği görev ve sorumlulukla burada olduğumu belirtmek isterim. Karşımda sadece CHP'li yüzler değil, tüm görüşlerden Rizeliler var. Doğu Karadenizliler burada. Burada Rize İttifakı'nı, Çay İttifakı'nı görebiliyoruz. Bu topluluk, bölgesel ve ulusal birlikteliğimizin bir göstergesi olarak önem taşıyor.

"HOLLANDA BÜYÜKLÜĞÜNDE TARIM ALANI KAYBEDİLDİ"

AKP iktidarı boyunca Hollanda büyüklüğünde tarım alanı kaybedildi. Eğer bir ülkede çiftçilerin yaş ortalaması 58 olmuşsa, dört gençten üçü çiftçiliği bırakmayı planlıyorsa asıl beka sorunu budur. Bu yüzden köylünün, çiftçinin ve tarımda çalışanların haklarını savunurken, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hiç unutmuyoruz ve bu vizyonla hareket ediyoruz.

Bir buçuk milyon insan, 250 bin aile çay tarımıyla geçiniyor. Çayın fiyatını sosyal medya üzerinden açıklamanızı anlamıyoruz. Gelin, Rize'ye üreticinin yüzüne bakarak fiyat açıklayın. 17 lira gibi bir fiyatı utanarak tweet atıyorlar. 17 lira ile geçinmek mümkün mü? Bu fiyatı kabul etmiyoruz. 17 lira, çay üreticisine 'İflas et, sen aradan çekil, biz zenginlerle devam edeceğiz' demek anlamına geliyor.

Hem mevsimlik işçilere kadro verilmeli, hem de çay üreticileri için üretici sendikasına izin verilmelidir. Bir önemli şikayeti de bugün duydum. Rize'de birçok fabrikanın bacasında filtre olmadığı söylendi ve fotoğraflar gösterdiler. Buradan ilgili bakanlığa sesleniyorum, o fabrikalara filtreler takılacak ve Rizelinin üzerine kurum yağmayacak."