Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var - Son Dakika
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Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özgür Özel\'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab\'den açıklama var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında yer alan ünlü kahve zinciri Espressolab açıklama yaptı. Açıklamada, ''Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık! Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz'' denildi.

25.03.2025 19:11
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, Saraçhane'yi görmeyen başta bazı televizyon kanalları olmak üzere çok sayıda firmanın boykot edilmesini istedi.

ESPRESSOLAB: NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK

Özel'in boykot çağrısı yaptığı firmalar arasında yer alan kahve zinciri Espressolab'den açıklama geldi. Firma, neden boykot edildiklerini anlamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kamuoyuna duyuru! Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!

"MARKAMIZIN ARDINDA NE GÖRÜNMEYEN ORTAKLAR NE DE GİZLİ DESTEKÇİLER VAR"

Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik. Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ ailesinin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.

"BİZ SİYASET DEĞİL KAHVE YAPIYORUZ"

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır. 360 mağazamızdan %93'ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz! İlk gün olduğu gibi bugün de gençlerin hayatına mutluluk katmaya devam edeceğiz. Kapılarımız herkese sonuna kadar açıktır."

Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

ÖZEL: BUNDAN SONRA KAHVELERİNİ İÇMEYECEĞİZ

Özel şunları söylemişti: "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz."

Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • 768107:
    boykota devam akp nin yan kuruluslarindan alisveris yok 366 788 Yanıtla
  • 78908900:
    İsrail malları boykot edilirken " Efendim o şirketlerde bizim Ahmet /Ayşe çalışıyor ,onları mı boykot edelim " der .ama iş yerli markalara gelince boykot çağrısı yapar ,peki o iş yerlerinde çalışan kimin vatandaşı ,belki isçiler size oy veriyor... Traktör bedava özgür söz mü ? 757 133 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    dize getirene kadar boykota devam 231 569 Yanıtla
  • pool man:
    AGBABALARIN KÖFTECİ YUSUFU DEVİREMEDİ,SEN BU KAHVECİYİ Mİ DEVİRCEN,HAYATIMDA GİTMEMİŞTİM,BUNDAN SONRA ESPRESSOLAB DAN ÇIKMIYCAM 516 168 Yanıtla
  • Murat Zor:
    Özgür sende cami duavarına işiyon. seninde kirli çamaşırların çıkacak ortaya 395 138 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    2 paket kahve gönderin, listeye alırlar ?? 229 94 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    sizin için badava reklam yaptılar daha iyi iş yaparsınız hiç merak etmeyin 245 64 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Turizm bakanının otelleri radara girmiş ancak Sağlık bakanını ln hastaneleri boykotta yok..Milli Egitim bakanının dersane ve okulları boykotta yok..Umarım boykot için hedeflenen kurumlar yerinde tespit edilsin... 79 61 Yanıtla
  • Gürhan Doyuk:
    768107 harbi trol gale alnayın 76 25 Yanıtla
  • ayşe onat:
    onlara neden gerekmiyor ki kardeşim sanırım onlar biat etmediniz ondandır. 33 15 Yanıtla
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