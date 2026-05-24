CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor - Son Dakika
CHP'de kritik telefon görüşmesi! Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapması bekleniyor

24.05.2026 11:52
CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerilimin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açıklama yapacağı öğrenildi.

CHP Genel Merkezi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası tansiyon yükselirken, Ankara Valiliği polis müdahalesiyle binanın boşaltılması yönünde emniyete talimat verdi. Gelişmenin ardından genel merkez önündeki polis hareketliliği artarken, yaşanan gerginlik sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonda görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan gerginliğin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birazdan yeni bir açıklama yapacağı öğrenildi.

CHP GENEL MERKEZİ POLİS ZORUYLA BOŞALTILACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP kurultay davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde partililer arasında gerginlik yaşanıyor.

Ankara Valiliğince, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmesi üzerine polis ekipleri, partililerle müzakere girişimlerine başladı. Genel merkezin bahçesindeki CHP Milletvekili Murat Emir ve beraberindekiler ile görüşen polis ekipleri, tahliye için bekleyişlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerinin beraberindeki icra memurlarıyla içeri girmesi bekleniyor.

Partililer arasında gerginliğin sürdüğü genel merkez önünde, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eline hortum alarak giriş kapısının üzerindeki alana çıktığı görüldü.

"YİNE DENERLERSE YİNE PÜSKÜRTÜRÜZ"

Genel merkez bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP'li Murat Emir, "Her zaman iletişimden yana olduk. Baba ocağımızı korumasını biliriz. Ama 'Baba ocağımızla ilgili önemli kritik görüşmeleri de her zeminde yapmaktan çekinmeyiz.' dedik. Ancak bu sürece uymayıp, sabah saatlerinde bulabildikleri mafyavari insanlarla, CHP'li olmayla hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla, meydan okurcasına ve zorbalıkla girmeye çalışıldı. Biz bunu engelledik, püskürttük. Yine denerlerse yine püskürtürüz." diye konuştu.

Hiçbir güvenlik görevlisine saygısızlık yapılmaması, içerideki partililerin zarar görmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Emir, şunları kaydetti:

"Biz bugün öğle saatlerinde buluşmak üzere müzakere ettik. Müzakere için bir yerde yani genel merkezde de değil, bir yerde buluşalım, konuşalım, bu sorunları özellikle kurultay tarihini tartışalım, bir noktaya getirelim diye çaba sarf ettik. Türkiye ve CHP, böyle bir gün yaşamasın diye gerekli çabayı sarf ettik. O süreci, bugünkü görüşmeleri bir kenara bırakıp, hiç sözleşilmemiş gibi yapıp, bir an evvel gece yapılan telefon görüşmeleri üzerine sabah saatleriyle birileriyle CHP’nin kapısına dayanmayı zorbalık sayıyoruz. Buraya diyalog için gelinmiş iddiasını da asla doğru bulmuyoruz."

ARBEDE ÇIKTI

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi. Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı.

TAŞ VE SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı. Bahçedeki CHP'liler, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan attı. Genel merkeze giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
