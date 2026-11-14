Özgür Özel, YENİ Parti kurultayında kimseyi geride bırakmayacaklarını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda, YENİ Parti'nin kimseyi geride bırakmayanların partisi olduğunun altını çizerek, "Evlatlarıyla, eşleriyle, ana babalarıyla, kardeşleriyle, yoldaşlarıyla sınanan herkes şunu bilsin ki, bu mücadele boşuna değildir. Hiçbir zulüm zulmedenin yanına kalmaz. Çekilen hiçbir ıstırap, hiçbir keder boşa değildir. Yalnız taştan duvar olmaz. Biz nice zorlukları, nice sıkıntıları el ele vererek aştık. Bu büyük yuvayı özveriyle, fedakarlıkla hep birlikte kurduk. Şimdi bu yuvanın kapılarını Türkiye'nin geleceğine ardına kadar açıyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda partililere hitap etti. "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganlarıyla konuşmasına başlayan Özel, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı anarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hukuksuzca demir kapılar ardında tutulan yol arkadaş arkadaşlarımız var. Biraz önce Rıza Akpolat, Onursal Adıgüzel, Alaattin Köseler, Hasan Akgün, Hasan Mutlu, Resul Emrah Şahan ve Ali Ercan Akpolat partimize katıldılar. Kendilerini sevgiyle kucaklıyorum, hoş geldiniz. Yine bugün demir parmaklıklar ardında olsalar bu metinde isimleri olacak olup özgürlüklerine kavuştukları için sevindiğimiz ancak bu salona gelemeyen, bizleri evlerinden izlemek zorunda olan Hakan Bahçetepe'ye ve Sinem Dedetaş'a kurultayımızdan selam gönderiyorum. İsmini saydıklarımın dışında Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde seçilmiş belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salonun bulunduğu ilçenin seçilmiş genç belediye başkanı, değerli kardeşim Hüseyin Can Güner'in şahsında hepsini saygıyla selamlıyorum. Onları kucaklıyorum, çok seviyoruz.

"YENİ PARTİ, KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYANLARIN PARTİSİDİR"

Şunu ifade etmeliyim: Her birimizin başı yerdeyken, 'Eyvah, bir daha nasıl toparlanacağız?' derken, bir büyük kaybın, üzüntünün ertesi günü kol kola girdiğimiz, 'Partimiz değişirse Türkiye değişir' dediğimiz, bir büyük değişim umudunu birlikte sahiplendiğimiz ve bu salonda üç yıl önce önce partinin değişimini sağlayıp sonra Türkiye'de bir değişimin mümkün olduğuna, milletimizin takdiriyle hep birlikte inandığımız değerli kardeşim İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu saygıyla selamlıyorum.

Bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, evlatlarıyla, eşleriyle, ana babalarıyla, kardeşleriyle, yoldaşlarıyla sınanan herkes şunu bilsin ki, bu mücadele boşuna değildir. Hiçbir zulüm zulmedenin yanına kalmaz. Çekilen hiçbir ıstırap, hiçbir kader, hiçbir keder boşa değildir. Hiçbirinizi unutmadık, hiçbirinizi bırakmadık. Sizi bir an için bile yalnız bırakmayacağız. YENİ Parti kimseyi geride bırakmayanların partisidir. Yalnız taştan duvar olmaz. Biz nice zorlukları, nice sıkıntıları el ele vererek aştık. Bu büyük yuvayı özveriyle, fedakarlıkla hep birlikte kurduk. Şimdi bu yuvanın kapılarını Türkiye'nin geleceğine ardına kadar açıyoruz. Teknik kuruluşunu 24 Temmuz günü hep birlikte gerçekleştirdiğimiz, tarihin doğru tarafında olan, sorumluluk alan milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda, o gün başlattığımız teknik kuruluşu bugün bu salonda hep birlikte tamamlayacağız ve partimizin siyasi kuruluşunun en önemli evresini, kuruluş kurultayını hayata geçirip bundan sonra hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.

"BU SALONA BAKTIĞIMDA GÖMLEK DEĞİŞTİRENLERİ DEĞİL, ATEŞTEN GÖMLEK GİYENLERİ GÖRÜYORUM"

Bu salona baktıkça sadece birlikte siyaset yaptığım yol arkadaşlarımı görmüyorum. Ben bu salona baktıkça bir kapı kapandığında yeni bir kapı açmayı başaranları görüyorum. Ben bu salona baktığımda bir yol tıkandığında yeni bir yol bulanları görüyorum. Ben bu salona baktığımda gömlek değiştirenleri değil, gerektiğinde cesaretle ateşten bir gömlek giyebilenleri görüyorum. Bu salonda yenilgiyi kabul etmeyenleri, umudunu yitirmeyenleri, acıya katlananları ama teslim olmayanları görüyorum.

Tarih şahittir, Allah şahittir. Biz bu salona düz bir yoldan gelmedik. Önümüze kırmızı halılar serilmedi. Tam tersine karşımızdaki kapılar ardına kadar açık değildi. Tam tersine biz yolumuzun üzerindeki tümsekleri aşarak, çukurlardan kaçarak, önümüzdeki kapıların çifte sürgülerinin karşısında yılmayarak, gizli gizli kurulan pusuların, kumpasların içinden geçerek hep birlikte yürüdük. Ama kim olduğumuzu, ne için mücadele ettiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Biz tarihin en zorlu dönemlerinde omuz omuza veren, kol kola giren, düşse de diğerinin düşüşüne seyirci kalmayan, koluna giren, yoldaşını ayağa kaldıran ve yılmadan yürüyenleriz. Sizinle birlikte bu yolda yürüdüğüm için her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, yoldaşlarım.

"SANDIKTA KAYBEDENLER, MİLLETİN KARARINA HÜRMETSİZLİK ETTİLER"

Biz tarihin en büyük yerel seçim başarısını hep birlikte kazanan kadrolarız. İktidar partisi ile sadece bir tek seçimde yarıştık. O seçime birkaç ay içinde hazırlandık ve dört ay sonra sandıkta iktidarla yarıştık. Az zamanda 105 büyük mitingle milletimizle kucaklaştık. 31 Mart günü milletimiz takdir etti. Seçimleri biz kazandık. Partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. İktidar partisini tarihinde ilk kez yenilgi ile tanıştırdık. Türk siyasi tarihinde bir partiye nasip olan en büyük yerel seçim başarısını hep birlikte yakaladık. Sonrasında da kibre kapılmadan, hiç şımarmadan siyasetin normalleşmesi için, kutuplaşmanın, gerilimlerin nihayete ermesi için sorumluluk aldık. Siyasetin kısır çekişmelerini bırakıp milletin derdine odaklanıp yerel seçimlerin ardından durmadık. Hatta o gece sevinmedik. Kutlamaları kısa kestik, evimize döndük. Kimseyi incitmeyip ertesi sabahki görevimize odaklandık. Seçilmiş belediye başkanlarımız var güçleriyle çalıştılar.

Biz de hem onlara destek verdik hem vatandaşın tüm dertlerini dinledik, konuştuk, meydanlara taşıdık. Görülmemiş mitingleri hep birlikte yaptık. İstanbul'da atanmamış öğretmenlerle eğitim mitingi, Ankara'da emekli, Tekirdağ'da buğday mitingi, Rize'de çay, Kocaeli'nde emek, Giresun'da fındık, Gaziantep'te fıstık, Manisa'da çiftçi mitingi yaptık. Bunların üzerine yine millet takdir etti, belediye başkanlarımızların memnuniyet oranı yüzde 60'ları aştı. Bu ölçümler, partimiz bizim de tüm hareketlerde birinci parti olduğunu gösteriyordu. Herkes iktidar değişiminin bir sandık kadar yakın olduğunu konuşuyordu. Zaten ne olduysa bundan sonra oldu. Sandıkta kaybedenler milletin kararına hürmetsizlik ettiler.

"MÜESSES NİZAMIN BEKÇİLERİ BİR OLDULAR, ÜZERİMİZE GELDİLER"

Bizimle siyasi rekabet etmek yerine devlet gücüyle üzerimize gelmeye, saldırmaya, bizi yıldırmaya çalıştılar. Müesses nizamın bekçileri bir oldular, üzerimize geldiler. 30 Ekim 2024'te Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesine saldırdılar. Nüfusu bir milyonun üzerinde olan Esenyurt'a kayyım atadılar. Darbe pratiğini 2025 başında Beşiktaş Belediyesi'yle sürdürdüler ve maalesef 19 Mart günü Türkiye'yi kara bir sabaha uyandırdılar. Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan, dört gün sonra tüm üyelerimizle ön seçime girecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve arkadaşlarımıza kirli bir kumpas kurdular. Sonra saldırılar ülke geneline yayıldı.

Milletin yerel seçimde verdiği kararlar ülke çapında yok sayıldı, ilga edildi. Milletin iradesi milletin elinden alındı. Darbe bununla da bitmedi. Bu kez AK Parti'yi ilk kez yenen kadroları siyasi rekabetten tasfiye etmek için tarihte görülmemiş bir kurgu yapıldı. Dört kez yapılan kurultaylarda ortaya çıkan Yüksek Seçim Kurulu'nun dört kez tasdik ettiği seçimler, medeni hukuktan sorumlu bir asliye mahkemesi kararıyla lavedildi. Şaka değil. Boşanma davalarına bakacak mahkeme, partimizin üst üste yapılan dört kurultayını geçersiz saydı, iptal etti. Çünkü müesses nizam, milletin zamanını geriye sarmaya karar vermişti. Tek istedikleri Erdoğan'ın 2023'te seçim kazandığı o konforlu denkleme geri dönmekti.

"ATATÜRK'ÜN MİRASI, YENİ PARTİLİLERE VE BİZE GÖNÜL VERENLERE EMANETTİR"

Tam da bunun için mutlak butlan - mutlak sultan ittifakını kurdular. İktidar partisinin yenen kadroların yerine 14 kez yenilen kadroları yine yenilmeleri için kayyım olarak partimize atadılar. 24 Mayıs günü Atatürk'ün partisinin kapılarını polis zoruyla kırdılar. Gazinin mirasını tarumar ettiler. O kara gün hepimiz için bir milat oldu. Biz o gün o binadan çıktık. Ama on binlerle birlikte milletin yüreğine, milletin Meclisi'ne yürüdük. Biz o gün eskimiş, körnemiş, çürümüş siyaseti geride bıraktık. Kaybetmeye alışanları geride bıraktık. Ama Cumhuriyetin ve Atatürk'ün mirasını da işgalcilere teslim etmedik. Herkes şunu bilsin ki, o bina o gün bugün işgal altındadır. Ancak Atatürk'ün mirası, YENİ Parti'nin kadrolarına, bu salona, bu meydanları dolduran yüce yürekli insanlara, YENİ Partililere ve bize gönül verenlere emanettir.

Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz de düştüğümüz yerden kalkmayı bildik. Meclis'e yürüdükten sonra başlayan yeni mücadeledede hepinizin şahitliğinde, hepinizin ev sahipliğinde tam 45 ilimize gittik. Binalarımız yoktu, imkanlarımız yoktu, otobüsümüz yoktu. Ancak bize inanan milyonlar vardı. Öyle binadan indik, otobüsten indik, insanlarımızla göz hizasında konuştuk. İstikameti pusulamız saydığımız milletimize sorduk. Bir gün bir bankın üzerinde, bir gün bir portakal kasasının üzerinde ama hep aynı şeyi söyledik: 'Belki bir bankın üzerindeyiz ama şükürler olsun ki milletimizin gönlündeyiz.'"

(SÜRECEK)