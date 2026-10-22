Özlale, Bakan Bolat\'a 2023 tablosundaki 6 milyon 327 bin 410 fon payını sordu

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, "Hedef Portföy ile yatırım ilişkiniz ne zaman başladı? İncelenmek üzere yetkili kurumlara sunulabilecek 2023 yılına ait olduğu belirtilen tabloda 'Ömer Bolat' adı karşısında 6 milyon 327 bin 410 fon payı ve 27 milyon 232 bin 147 lira 60 kuruş değer görülmektedir. Bu kayıt size mi aittir? HKH fonunda yatırımınız oldu mu? Eğer yatırımınız olduysa ne kadar kazanç elde ettiniz?" sorularını yöneltti.

Özlale, yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Ticaret Bakanı Bolat'a fona para yatırıp yatırmadığını sordu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 10 Ekim'de yaptığı bir açıklamada, 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Portföy bünyesinde 37,8 milyon TL tutarında SUKUK yatırımına başladığını, yatırımını kapatmadığını ve kamuoyunda tartışılan 170 milyon TL tutarının farklı kira sertifikalarının tahsilat ve yeniden alım işlemlerinin birlikte değerlendirilmesinden kaynaklandığını söylediğini hatırlatan Özlale, 2023 yılına ait olduğu belirtilen bir yatırımcı tablosunda "Ömer Bolat" adına ilişkin bazı kayıtlar olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu da belirtti.

Tablonun yetkili kurumlarca doğrulanmaya muhtaç olduğunu belirten Özlale, Bolat'a şu soruları yöneltti:

"- Hedef Portföy ile yatırım ilişkiniz ne zaman başladı? İncelenmek üzere yetkili kurumlara sunulabilecek 2023 yılına ait olduğu belirtilen tabloda 'Ömer Bolat' adı karşısında 6 milyon 327 bin 410 fon payı ve 27 milyon 232 bin 147 lira 60 kuruş değer görülmektedir. Bu kayıt size mi aittir? Aitse tablonun tarihi ve Hedef Portföy bünyesindeki ilk yatırımınızın tarihi nedir? 10 Ekim 2026 tarihli açıklamanızdaki 26 Şubat 2024 tarihi, ilk yatırımınızı mı, yalnızca SUKUK yatırımınızın başlangıcını mı ifade etmektedir?

HKH fonunda yatırımınız oldu mu? 2023 yılına ait olduğu belirtilen belgede isminizin yer aldığı iddia edilen satırda 'HKH' ve 'Hedef Portföy Katılım Hisse...' ifadeleri görülmektedir. Bu fonun katılma paylarına sahip oldunuz mu? Olduysanız hangi tarihlerde, ne kadar bedelle alım ve satım yaptınız? Bu yatırımın, açıkladığınız kira sertifikası yatırımından farkı nedir?

-Eğer yatırımınız olduysa ne kadar kazanç elde ettiniz? İsminizin yer aldığı iddia edilen satırda 4,30 ve 2,43 değerleri yer almaktadır. Bunlar sırasıyla birim pay değeri ve ortalama alış maliyeti midir? Kayıt size aitse toplam alış maliyetiniz, varsa satış geliriniz ve gerçekleşmiş net kar veya zararınız ne kadardır? Henüz satılmamış payların değer artışı ile tahsil edilmiş kazancı ayrı ayrı açıklayacak mısınız?

HKH yatırımı ile 37,8 milyon TL'lik SUKUK yatırımı arasında kaynak ilişkisi var mıdır? HKH paylarının satışından elde edilmiş olabilecek tutarlar, 26 Şubat 2024'te başladığınızı belirttiğiniz yatırıma aktarılmış mıdır? Yoksa bu iki yatırım ayrı kaynaklarla mı yapılmıştır?

Satın aldığınız yatırım aracının tam adı nedir? Doğrudan kira sertifikası mı satın aldınız, yoksa kira sertifikalarına yatırım yapan bir fonun katılma payını mı aldınız? Yatırım aracının tam adını, varsa fon kodunu, ihraççısını ve ISIN kodunu açıklayacak mısınız?

Tartışılan 170 milyon TL'lik tutar hangi işlemlerden oluşmaktadır? Bu tutarın tahsilat ve yeniden alımların birlikte hesaplanmasından kaynaklandığını belirtiyorsunuz. O halde başlangıç yatırımı, sonradan eklenen para, toplam alımlar, anapara tahsilatları, getiri ödemeleri ve hesaptan dışarıya aktarılan tutarlar ayrı ayrı ne kadardır? Aynı paranın tekrar kullanıldığı işlemleri gösteren tarihli bir hesap dökümünü paylaşacak mısınız?

25 Ekim 2024'ten sonra yatırımınız nasıl değerlendirildi? 26 Şubat-25 Ekim 2024 arasında kaç farklı kira sertifikası alım, itfa ve getiri ödemesi işlemi gerçekleşmiştir? Bu tarihten sonra yeni ödeme veya tahsilat yapılmadıysa, elinizde hangi yatırım aracı kalmıştır? Yatırımınızın getirisi nasıl hesaplanmış, son değerleme tarihi itibarıyla toplam değeri ne olmuştur?

Hesabımızdan herhangi bir kısmi çıkış gerçekleşti mi? Yatırımınızın başlangıcından bugüne anapara çekimi, getiri tahsilatı veya başka bir hesaba aktarım yaptınız mı? Bir hesabın açık olması, o hesaptan hiç para çıkmadığını göstermez. 'Yatırımımı kapatmadım' açıklamanız, hiç kısmi çıkış yapmadığınız anlamına da gelmekte midir?

Elimizdeki tablonun bağımsız olarak incelenmesini talep edecek misiniz? Fotoğraftaki tablonun özgünlüğünün, tarihinin ve isminizin yer aldığı iddia edilen kaydın size ait olup olmadığının SPK, MKK ve ilgili kuruluşların kayıtları üzerinden incelenmesini destekliyor musunuz? Kişisel veriler korunarak, incelemenin sonucunun kamuoyuna açıklanmasını talep edecek misiniz?

İlgili kişi ve şirketler hakkındaki soruşturmayı ne zaman öğrendiniz? Hedef Portföy'ün bağlı olduğu grubun yöneticileri hakkında yürütüldüğü belirtilen soruşturmayı ne zaman öğrendiniz? Bu gelişmelerden sonra yatırımınıza ilişkin herhangi bir işlem yaptınız mı? Soruşturma kapsamında yatırımlarınız hakkında sizden bilgi veya belge istendi mi? İlgili kişi ve şirketlerle olağan yatırımcı ilişkisi dışında mali veya ticari bir ilişkiniz bulunmakta mıdır?

Evrak sahteciliği suçlamanızın somut dayanağı nedir? Gazetecilere yönelttiğiniz evrak sahteciliği suçlaması, belgede değişiklik yapıldığına ilişkin bir tespitinize mi dayanmaktadır? Yoksa işlem kayıtlarının yanlış yorumlandığını mı ileri sürüyorsunuz? Bir tutarın yanlış hesaplanması ile bir belgenin sahte olması farklı iddialardır. Sahte olduğunu söylediğiniz belgeyi ve bu iddianızı destekleyen teknik incelemeyi açıklayacak mısınız?

Açıklamalarınızı doğrulanabilir kayıtlarla destekleyecek misiniz? İlk yatırım tarihinizi, yatırdığınız toplam anaparayı, alım ve satımları, tahsil ettiğiniz getirileri, hesaptan çıkışları ve mevcut bakiyeyi gösteren, ilgili kurumların kayıtlarıyla doğrulanmış bir raporun kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak mısınız?"