Pasinler'deki Demirdöven Barajı 100 bin dönümde mahsul verimini artırdı - Son Dakika
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Pasinler'deki Demirdöven Barajı 100 bin dönümde mahsul verimini artırdı

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Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı, Pasin Ovası'ndaki 100 bin dönüm arazinin sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Baraj sayesinde kuraklıktan kurtulan arazilerde hasadı tamamlayan çiftçiler, verim ve kazançlarının arttığını söylüyor.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı Pasin Ovası'ndaki kuraklığa çare olup mahsul artışı sağladı.

Demirdöven Barajı, Pasin Ovası'ndaki 100 bin dönüm tarım arazisinin sulama ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor.

Kuraklığa karşı yaptırılan barajdan memnun olan çiftçiler, lahana, fasulye, ayçiçeği ve patates hasadı tamamladı.

Çiftçilerden Oğuzhan Samancı, 1995-1996 yıllarından sonra bölgedeki arazilerde verim artışı olduğunu söyledi.

Yıllardır dedelerinden kalan toprakları ektiklerini belirten Samancı, "Ortalama 50 dönüm ağır mahsulümüz var. Geçmiş dönemde bu verimi topraklardan alamıyorduk." dedi.

Samancı, baraj sayesinde toprakların kuraklıktan kurtulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dedelerimiz anlatır, bu arazilerde çok kuraklık varmış. Demirdöven Barajı'ndan sonra topraklarımızın verimi, ürünlerimizin artışı ve kazancımız daha fazla olmaya başladı. Dev lahanalarımız, patates, fasulye ve ayçiçeği gibi ağır mahsul tarım ürünleri de ekiyoruz. Barajdan sonra mahsullerimizde inanılmaz derecede artış ve verimlilik olmaya başladı. Bu da çiftçiler için büyük bir avantaj. Büyük gelir elde etmeye başladık. Emeği geçen devlet büyüklerimizden ve bu işe vesile olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA
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