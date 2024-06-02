İstanbul'un Küçükmece ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalan vatandaşlardan 7'si yaralı olarak çıkartıldı.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda binanın altında bir dükkanın bulunduğu ve binanın deprem sonrası ortaya çıkan görüntülerdeki gibi yerle bir olduğu görüldü.
İşte çöken binadan ilk görüntüler;
Son Dakika › Güncel › Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)