Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

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İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Ekipler enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışırken olay yerinden ilk görüntüler de geldi.

02.06.2024 09:45
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İstanbul'un Küçükmece ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalan vatandaşlardan 7'si yaralı olarak çıkartıldı.

BİNA SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Servis edilen fotoğraflarda binanın altında bir dükkanın bulunduğu ve binanın deprem sonrası ortaya çıkan görüntülerdeki gibi yerle bir olduğu görüldü.

İşte çöken binadan ilk görüntüler;

Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul\'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: istanbul boşaltılsın acilen içindeki insanlar başka yerlere taşınmalı istanbul baştan aşağı yenilene kadar 3 1 Yanıtla
    Gökhan Avlar: tamam peki çantamı alıp çıkıyorum hemen teşekkürler bu fikrin için 5 0 Okay Örüm: kolaydı o işi yapmak 0 0 ferhat eser: ilçe ilçe boşaltılabilir acilen dönüşüm şart 0 0

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