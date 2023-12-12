Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Emir'in günler önce sosyal medya hesabından, "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Şehit Teğmen Eril Alperen Er

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 1 ŞEHİT

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. PKK terör örgütü mensuplarının saldırısında Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

"YİNE ÖLMEDİM"

Şehit Emir'in günler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Emir'in 29 Kasım 2023 tarihinde, "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.