Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu.

21.06.2024 14:56  Güncelleme: 15:11
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Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit düştüğünü açıkladı. Aynı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

ACI HABER BU DEFA PENÇE- KİLİT BÖLGESİNDEN GELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor. Kararlı operasyonlarını sürdürerek sınırlarımızı koruyan Mehmetçik, operasyon bölgelerinde görevini en başarılı şekilde sürdürüyor. O noktalardan biri olan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu.

ŞEHİT VERİLEN ÇATIŞMADA 3 TEÖRİST ETKİSİZ

21 Haziran 2024 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Aynı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİT ASKER İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu - Son Dakika
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