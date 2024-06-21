Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit düştüğünü açıkladı. Aynı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor. Kararlı operasyonlarını sürdürerek sınırlarımızı koruyan Mehmetçik, operasyon bölgelerinde görevini en başarılı şekilde sürdürüyor. O noktalardan biri olan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden gelen şehit haberi Türkiye'yi yasa boğdu.
21 Haziran 2024 tarihinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü. Aynı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay şehit oldu - Son Dakika