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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.'' ifadelerine yer verildi. Dün de Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit olmuştu.

23.12.2023 - 18:58,  Güncelleme: 19:15
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Pençe-Kilit harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. Dün de Kuzey Irak'ta 6 askerimiz şehit olmuştu. Bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi.

KUZEY IRAK'TAN BİR ACI HABER DAHA

Kuzey Irak'tan peş peşe acı haberler gelmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

PENÇE-KİLİT HAREKATI BÖLGESİNDE 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekâtları da icra edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

DÜN 6 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan; dün akşam Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 6 askerimiz şehit olmuştu. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li terörist de etkisiz hale getirilmişti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denilmişti: "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyonları, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimiz şehit düştü - Son Dakika
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