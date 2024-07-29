Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir - Son Dakika
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Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik\'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

İstanbul Pendik'te hatalı park yapan bir gurbetçinin arabasına bırakılan not kısa sürede gündem oldu. Cama sıkıştırılan kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.

29.07.2024 11:26
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Park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahibi vatandaşları isyan ettirirken bu olayların son örneği İstanbul Pendik'te yaşandı.

CAMA NOT SIKIŞTIRDILAR

Bir otoparka aracını hatalı park eden gurbetçi bir vatandaş büyük tepki çekerken, sürücülerden biri otomobilin camına dikkat çeken bir not sıkıştırdı.

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

"GELDİĞİN ÜLKEDE BÖYLE PARK EDEBİLİR MİSİN?"

Aracın camına iliştirilen kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.

İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • muratbahar çiftci: Yazanın elleri dert görmesin 67 7 Yanıtla
  • Beykozlu: Doğru demiş orda olsa 200 £ yapıştırılar 46 3 Yanıtla
  • OMAR DAYI: kendi vatandaşlarımızın %90 ı belki hatalı park ediyor onları napacaz. gurbetci olunca dikkat çekiyor 22 16 Yanıtla
  • Aa: Ne koymuş ama 20 8 Yanıtla
  • Merdo: Resmen S400 fırlatmış.Valla helal olsun 14 3 Yanıtla
    ferhat eser: Hocam S400 hava savunma sistemi yanlız :)) 0 0
  • Kürsat Dalbay: Herkes gittigi ülkeye ayak uyduruyor, kariyerinde hiç kirmizi kart görmeyen yabanci futbolcu nasil Türk Futbolun da degisiyorsa buda öyle, Yabanci plaka olmasa yazarmiydi ? Bos isler bunlar 10 2 Yanıtla
  • Ramo: sanki biraz ağır olmuş 12 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: yurt disinda yasayanlar gelince kendini bisey saniyor almayada yada baska bir ulkede bunu yapabimirmisin 10 0 Yanıtla
  • Volkan Eşref Aka: Aklınla Fikrinle Bin Yıl yaşa dileklerinden dolayı 5 1 Yanıtla

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