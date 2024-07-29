Park yerlerine hatalı ya da düşüncesizce park edilen araçlar, otomobil sahibi vatandaşları isyan ettirirken bu olayların son örneği İstanbul Pendik'te yaşandı.
Bir otoparka aracını hatalı park eden gurbetçi bir vatandaş büyük tepki çekerken, sürücülerden biri otomobilin camına dikkat çeken bir not sıkıştırdı.
Aracın camına iliştirilen kağıtta "Geldiğin ülkede de böyle park edebilir misin? Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir. Kurallara bağımsız uymaktır" yazdığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir - Son Dakika
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