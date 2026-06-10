Pentagon, Mormon Kilisesi'ni Hristiyan Listesinden Çıkardı - Son Dakika
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Pentagon, Mormon Kilisesi'ni Hristiyan Listesinden Çıkardı

10.06.2026 10:19
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Pentagon, gelen tepkiler ardından Mormon Kilisesi'nin listesini düzeltti ve 'taslak' dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri personel için hazırlanan yeni "dini aidiyet listesi"nde Mormon Kilisesi'ni (İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi) Hristiyan mezhepleri arasında göstermemesi üzerine gelen sert tepkilerin ardından kararı revize etti.

ABC News'in haberine göre, Mormon Kilisesi mensubu Kongre üyeleri, Pentagon'un kiliseyi Hristiyanlık dışı göstermesini eleştirdi.

Utah Senatörü Cumhuriyetçi Mike Lee, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kararı "saldırgan" ve "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Bakan Hegseth, bu hiç hoş değil, derhal bundan vazgeçin." çağrısında bulundu.

Utah Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Mike Kennedy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pentagon'un görevi teolojik tartışmalara hakemlik etmek değil, saflarımızdaki samimi inançlara saygı duyulmasını ve teşvik edilmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Pentagon "taslak" diyerek düzeltti

Pentagon, Kongre üyeleri ve kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine yayımladığı güncellenmiş listede, tartışmalara neden olan "Hristiyan" ibaresini tüm mezheplerin önünden tamamen kaldırdı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cuma günü paylaşılan listenin bir "taslak" olduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Basına yansıyan liste, gereksiz ve mükerrer etiketlemeler içeriyordu; bu hata düzeltilmiştir. Pentagon'un görevi teolojik tartışmalarda hakemlik yapmak değil, ordumuzdaki samimi inançlara saygı gösterilmesini sağlamaktır."

Pentagon, 2017'de askeri papazların birliklerdeki inanç yapısını daha rahat takip edebilmesi amacıyla 200'den fazla dini aidiyet kodu belirlemişti.

Ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, mart ayında yaptığı açıklamada, eski sistemin "kullanışsız ve pratik olmadığını" savunarak inanç kodu sayısını 31'e düşüreceklerini ilan etmişti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell tarafından paylaşılan 31 maddelik yeni listede, 21 mezhebin tanımında "Hristiyan" ifadesi açıkça kullanılırken, Mormon Kilisesi'nin bu tanımın dışında tutulması ülkede geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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